Российская актриса Кристина Асмус - супруга известного комика Гарика Харламова - показала в сети домашний кадр с дочерью

На снимке Кристина красовалась с заметно подросшей дочуркой Анастасией. Об это пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram.

На новом опубликованном кадре актриса и ее дочь позируют за столом, мама показательно держит вилку с содержимым и кормит малышку, та улыбается и нежно смотрит на мать. В подписи к фотографии артистка заговорила о здоровом питании:

«Мы с Гариком не особо знакомы со словами ЗОЖ, ПП, безлактозное, безглютеновый и т.д. Но!!!!! @a_kharlamova_ ест только здоровую и полезную пищу с рождения…». На столе видны, вероятно, компот, салат и куринные отбивные или что-то в этом роде.

Мама и дочка красовались в светлых футболках и с распущенными волосами. Поклонникам актрисы и комика Харламова очень снимок понравился, они написали в комментариях, что кадр - "просто загляденье", а девочка - "копия мама", а кто-то утверждает, что она очень похожа на Гарика.

Отметим также, что у малышки есть свой личный аккаунт в Instagram, где размещены яркие фото девочки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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