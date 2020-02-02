Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Физические нагрузки и постоянные концерты положительно сказываются на внешнем виде Светланы. Свою подтянутую фигуру она демонстрирует как в клипах, так и на сцене, где выступает в весьма откровенных нарядах.

Один из таких образов певица представила несколько часов назад, сверкнув блестящим образом и приятно удивив публику. Так, в этот раз артистка показала стройную и подтянутую фигуру на новом (архивном) фото в Инстаграм.

Отметим, такой же кадр артистка представляла более трех лет тому назад. А сегодня она в очередной раз удивила своих фанатов, ведь над данном кадре певица изображена не одна, а три Лободы.

Поклонники оценили умелый фотошоп и ответили на вопрос певицы.

Также певица любит и отдохнуть, что показала в Инстаграм на своей странице несколькими днями ранее.

Светлана показала стройную и подтянутую фигуру на новом фото в Инстаграм. На нем артистка выглядит счастливой и отдохнувшей, позируя в пляжном купальнике золотистого оттенка.

«Малышка на миллион 😜😍», «🔥🔥🔥🔥 LoLoLo», «Кайф😍», «Вы супер❤️», «Огонь🔥», «Класс😍», «Хороша❤❤❤», «Ты невероятно прекрасна», «Какая же вы красотка🔥😍😍», «Офигенная🔥», «Красивое тело❤️», «Света вы превосходна ♥️🔥», «Это вообще законно: быть такой красивой??? 😂😻😻😻», «Лобода,😮😮😮😮😮😮ну ты огоонь👍👍💣💣 удачи тебе», «Классная наша Светочка», – написали поклонники Лободы.

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