View this post on Instagram

#циркДюСолей #вигравайквитки Рєбятки, до нас приїжджає Cirque Du Soleil! Розіграш білетів триває. Переходьте на сторінку @mastercardukraine, знімайте сторіс з цією маскою(в якій я на фото), тегайте @mastercardukraine та вигравайте квитки!!! Не забувайте відкрити свої профілі! Це буде наймаштабніше шоу року🥰🥰🥰 #леся #цирк #вседлявас