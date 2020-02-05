Леся Никитюк примеряла маску Снежной Королевы

Гифку телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka . Девушка использовала зимнюю маску, которая делает на лице румянец в виде снежинок, пушистые белые ресницы и губы в инее. Когда Никитюк открыла рот, из него пошел воображаемый пар.

Маску звезда выложила неспроста. Она рассказала, что в Украину приезжает Цирк Du Soleil и пообещала разыграть несколько билетов. Всего за 10 минут видео Никитюк посмотрели почти 20 тыс. раз. Это неудивительно, ведь она является одной из самых популярных украинских звезд в Инстаграме. На данный момент у девушки 3,1 млн фолловеров.

Поклонникам Никитюк понравилась ведущая в зимнем образе. Тем более, что он очень своевременен, ведь в Украине наконец-то пошел снег.

«Снегурочка», «Очень мило, прекрасно. Красивая принцесса», «Леся ты прям снежная королева», «Ты такая нежная королева снежная», «В этом году такая зима, что пар изо рта почти не идет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что на днях Леся Никитюк опубликовала видео с анонсом нового сезона шоу «Кто против блондинок». Никитюк отмечала, что 2 года назад это шоу называли фигней, а сегодня оно одно из самых рейтинговых на канале. В анонсе Никитюк примеряла на себя образ ведьмы. В окружении девушек она появилась в красном балахоне с капюшоном над большим котлом с зельем.

«Гениально, Леся, просто браво», «Ох наворожила так наворожила», «Бузову туда возьмите», «Блондинки рулят», «Леся, Вам осталось еще вести "Интуицию" и можно новый канал называть Леся», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Леся Никитюк в золотом бикини удивила пикантным кадром снизу: "Грудь нарисовали?".

А еще Politeka писала, что Никитюк засветилась в пиджаке на голое тело, горячие кадры: «Леся, давай…».

Также Politeka сообщала, что Никитюк засветилась на отдыхе в "дырявом" купальнике оранжевого цвета: "А животик-то есть!".