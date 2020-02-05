Леся Нікітюк приміряла маску Снігової Королеви

Гіфку телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka . Дівчина використала зимову маску, яка робить на обличчі рум'янець у вигляді сніжинок, пухнасті білі вії та губи в інеї. Коли Никитюк відкрила рот, з нього пішов уявний пар.

Маску зірка виклала неспроста. Вона розповіла, що в Україну приїжджає Цирк Du Soleil і пообіцяла розіграти кілька квитків. Всього за 10 хвилин відео Никитюк подивилися майже 20 тис. разів. Це не дивно, адже вона є однією з найпопулярніших українських зірок в Інстаграмі. На даний момент у дівчини 3,1 млн фоловерів.

Шанувальникам Никитюк сподобалася ведуча в зимовому образі. Тим більше, що він дуже на часі, адже в Україні нарешті пішов сніг.

«Снігуронька», «Дуже мило, чудово. Красива принцеса», «Леся ти прям снігова королева», «Ти така ніжна королева снігова», «У цьому році така зима, що пар з рота майже не йде», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що днями Леся Нікітюк опублікувала відео з анонсом нового сезону шоу «Хто проти блондинок». Никитюк зазначала, що 2 роки тому це шоу називали фігньою, а сьогодні воно одне з найрейтинговіших на каналі. В анонсі Никитюк приміряла на себе образ відьми. В оточенні дівчат вона з'явилася у червоному балахоні з капюшоном над великим казаном з зіллям.

«Геніально, Леся, просто браво», «Ох наворожила так наворожила», «Бузову туди візьміть», «Білявки рулять», «Леся, Вам залишилося ще вести "Інтуїцію" і можна новий канал називати Леся», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в золотому бікіні здивувала пікантним кадром знизу: "Груди намалювали?".

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