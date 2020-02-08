В семье актера Келлана Латса, сыгравшего в легендарной саге «Сумерки» харизматичного вампира Эммета Каллена, случилась трагедия

Супруга 34-летнего актера Бриттани Гонсалес потеряла ребенка на шестом месяце беременности, сообщает Politeka со ссылкой на зарубежные СМИ.

Нерожденная девочка умерла прямо в утробе матери, и медикам пришлось срочно прооперировать женщину, чтобы спасти ее саму.

О грядущем пополнении в семье стало известно в ноябре прошлого года. Пара ответственно готовилась к родительству, купив все, что нужно для ребенка. Однако в начале февраля Бриттани резко стало плохо, и врачам пришлось сделать операцию. По словам женщины, медики чудом спасли ей жизнь. Она несколько дней провела в больнице, ей также понадобилось переливание крови.

Сейчас влюбленные пытаются смириться с потерей. На своей странице в соцсети Бриттани даже написала письмо нерожденной дочери.

«Девочка, это была огромная честь и большое удовольствие быть твоей мамой последние шесть месяцев. Я была так счастлива видеть твое маленькое личико на мониторе во время УЗИ и чувствовать твои шевеления внутри. Я не знаю, почему это случилось, но я успокаиваю себя тем, что ты никогда не испытаешь боли, а твое сердце никто никогда не разобьет. Ты сейчас в руках Иисуса, и однажды мы встретимся с тобой по-настоящему — на небесах», — отметила она.

Актер тоже рассказал о том, что последние несколько дней стали настоящим испытанием для всей его семьи. Он все время находился с женой в больнице и всячески поддерживал ее. В своем посте в соцсети мужчина написал жене слова любви и поблагодарил всех за поддержку.

Сейчас Келлан и Бриттани пытаются начать жизнь заново и поскорее оправиться от потери. Также пару поддержали многие звезды и коллеги по «Сумеркам», например, Никки Рид, сыгравшая в фильме возлюбленную Эммета.

Напомним, что влюбленные поженились осенью 2017 года. Бриттани – телеведущая на христианском канале.

Келлан всегда мечтал о большой семье, потому что у его родителей было девять детей. Очень высока вероятность того, что в дальнейшем пара возобновит попытки стать родителями.

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