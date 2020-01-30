Как известно, 26 декабря прошедшего года не стало художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек

Сергей Гармаш - легенда российских театра и кино - рассказал, о том, как именно ушла из жизни известная артистка. Об этом идет речь в интервью актера и режиссера « Московскому комсомольцу ».

Трагедия с уходом Волчек в мир иной, как известно, произошла вскоре после празднования 86-летия артистки. Еще осенью 2019 Волчек чувствовала себя неплохо, а перед смертью у артистки вообще наблюдался период активности – она работала, как и прежде, в театре, засиживалась подолгу:

«В свой день рождения (19 декабря – ред.) у нее был такой прилив сил! Словно второе дыхание открылось. В тот день я отъехал, а потом вернулся, когда уже все разошлись. В ложе были настежь открыты двери, мы остались с Машковым, были с ним в одинаковых черных пальто. И я ему говорю: «Вова, давай бросим на фиг этот театр, пойдем работать к ней охранниками. Делать нефиг, вставать будем поздно». Машков, который любит такие шутки, тут же подхватил: «Заберем директора, сделаем ЧОП. Будем с ней везде ездить, в карты играть, виски пить…». На все это Волчек отреагировала, по словам Гармаша, позитивно:

«…Она смеялась, как ребенок».

Сергей Гармаш отмети, что несмотря на невосполнимую потерю, одному факту в связи с кончиной Галины он, все-таки, рад:

«Галина Борисовна до такой степени не позволяла себе думать о смерти и так любила жизнь, что ушла легко… Как ужасно бы это не звучало, но я рад, что ее уход был именно таким». Артист рассказал журналистам, что, когда Волчек стало плохо - она была на даче:

«…вышла на воздух, сделала вздох и... потеряла сознание. Не видела ни реанимации, ни врачей, ничего», — поделился Сергей Гармаш в интервью.

Напомним, Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. А на девятый день со дня ее смерти на могиле артистки появилась вещь, которую та при жизни просто обожала. При этом неизвестно, кто именно принес все это на кладбище.

Так на девятый день после смерти появились початая пачка сигарет и подкуренная сигарета в пепельнице. Такое на могиле знаменитости смотрящие заметили сразу же, но ответить журналистам, кто именно принес вещи сюда – затруднились.

Также известно, что ситуацию прокомментировал увидевший это священник:

«Кощунство! Человек находится уже не в материальном мире, и все материальные предметы для него чужды. Нельзя класть греховные предметы на могилу», - сказал облеченное саном лицо в интервью "Дни.ру" и добавил:

«Все это – отголоски язычества, когда считалось, что чем больше материальных благ принести на могилу, тем проще покойному на том свете».

Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.