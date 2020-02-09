Светлана Лобода знает, как выглядеть на все 100%

Популярная певица Светлана Лобода, которая активно строит свою карьеру в РФ, продемонстрировала откровенный образ на сцене

Как сообщает Politeka.net, Лобода не упускает возможности совместить работу и отдых. Певица часто и много гастролирует и если выпадает возможность насладиться пляжным релаксом или отдохнуть у бассейна – она не отказывает себе в удовольствии.

В этот раз звезда начала праздновать предстоящий День влюбленных заранее. 8 февраля отгремел концерт Big Love Show, где она выступила в провокационном наряде.

Так, Светлана Лобода решила, что в день, который посвящается любви, необходимо появиться на публике в образе соблазнительного ковбоя. На ней высокие сапоги на каблуке, черный кружевной топик с глубоким вырезом, кожаная курточка, ковбойская шляпка и облегающие штаны. Певица стоит на темной сцене, а свет от софитов лишь освещает ее силуэт.

На втором снимке Лобода снялась со своей подругой и продюсером Нателлой Крапивиной. Красотки обнялись и поцеловали друг друга в щеку.

Подписчики певицы оценили ее стройные формы и подтянутое тело, а также соблазнительный образ. Кроме того, они были счастливы видеть новый совместный снимок подружек. В комментариях пользователи сети поделились впечатлениями от увиденного.

"Видеть Вас с Нателлой снова на совместных фотографиях очень приятно", "Как же обожаю ваши фото с Натеррой☺️🖤", "Укротительница", "Зайчики такие ❤️💔😅", "Что интересно опять Вы придумали?😍 с верёвкой стоите..🙌", "Лобода женщина огонь 🔥🔥".

Также ранее сообщалось, что известная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила откровенной выходкой при подготовке к концерту.

На снимке Лобода позирует в платье и лосинах, задрав при этом ногу просто до неприличия. Кк можно заметить, она почти достала ней до головы.

Уточним, что ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадр исполнительница выбросила у себя в Сторис.