Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как выглядит сразу после душа

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото, которое она опубликовала в сториз, юная дочь Потапа позировала без одежды, обернувшись лишь белым полотенцем. Горовая прислонилась к дверному косяку губами и носом, и повернулась к камере полубоком.

21-летняя дочь знаменитости явно наслаждается своим новым имиджем с розовыми волосами. Она подписала снимок на английском: «Pinky», что в переводе означает наречие «розово».

Свой образ красотка дополнила белыми носочками с надписью, которую сложно разобрать.

Пользователи не смогли прокомментировать фото девушки, потому что она не опубликовала его в ленте.

Напомним, что совсем недавно дочь Потапа уже баловала своих фолловеров в сети обнаженным фото. Тогда она позировала голая в постели. На снимке видно, что Горовая только проснулась или хочет спать.

"Мы всегда спешим осуждать людей, не зная истинной причины их действиям. Мы любим посмеиваться над человеком , который разговаривает сам с собой по улице, хотя не замечаем, как делаем тоже самое - рассуждая о чем-то, например", - написала Горовая под фото.

Первая под снимком написала украинская певица Надя Дорофеева. Она отметила, что Наташке очень идет.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков, а также начали активно обсуждать снимок.

Также напомним, что ранее Наталия Горовая рассказала об опыте выхода «за рамки».

«Пример человека, который вышел за рамки комфорта и победил себя и свой страх. Год назад я помню как ты нервничала и тебя всю трясло от одной мысли ступить на сцену, где на тебя будут смотреть сотни глаз и внимать информацию, которую ты даёшь. А вчера ты была настолько спокойной и уверенной.

После видео, которое зарядило и разорвало весь зал - твой выход и весь дворец спорта, каждый его миллиметр наполнился энергией и зазвучал голос: «и это и есть шоу-бизнес? Да, так и есть!» Ты мотивируешь тысячи людей своим примером - как из ничего с помощью веры и любви построить компанию номер один. С артистами, которых знает вся страна и за ее пределами.», – поделилась она, рассказывая о своей маме Ирине Горовой.

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