Известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый образ на фоне штор

В этот раз Кумейко показала себя в черном боди, которое хорошо подчеркнуло бедра Анастасии. Певица выставила грудь вперед и получилась довольно интересная поза. Можно сразу заметить, что артистка стоит босая на подоконнике между штор. Снимок получился очень нежным и мотивирующим. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Это прям очень", "С Настей каждый день райским будет", "Всегда вам рады".

Ранее мы сообщали, что певица Анастасия Кумейко, которая раньше была солисткой группы Nikita, порадовала поклонников шпагатом в воздухе.

«Главное не теряться в непредвиденных ситуациях», – подписала она видео, добавив хештег «мои шторы – мои правила».

Уточним, что на снимке Кумейко в полупрозрачном облегающем черном костюме занимается йогой в воздухе, демонстрируя идеальное тело и растяжку. Ее грудь буквально вываливается из тонкой ткани. Также на опубликованных кадрах певицы и ди-джей засветилась без макияжа, не считая татуажа бровей.

Сообщалось, что исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, засветила идеальное тело в одном халате.

«Ну привет!», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Кумейко в одном халате элегантно танцует на камеру, демонстрируя роскошные формы. Лицо звезда решила прикрыть очками различной формы, которые меняла по очереди.

Обратим внимание, что, несмотря на игривый танец, поклонники Кумейко не комментировали выходку звезды, хотя и активно лайкали ее.

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