Українська реп-виконавиця Alyona Alyona відверто розповіла, що зйомки кліпу на пісню "Жалі", яку вона заспівала разом з Джамалою, далися їй непросто

Як передає Politeka.net, за словами Олени Савраненко (справжнє ім'я співачки), в цей день у неї померла бабуся. Дівчина поділилася переживаннями в своєму мікроблозі в Instagram і подякувала колезі по майданчику Джамалі, а також знімальній групі за підтримку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Alyona Alyona впевнена, що бабуся на неї не образилася, адже онука займається тим, про що завжди мріяла.

"Ці зйомки далися мені нелегко. В цей день у мене померла бабуся і я стала заручником обставин. "Але сталося, як є ..." - саме в той день рядки Джа отримали інший сенс, тому що всі свої емоції, прийняття і розуміння я вклала в знімальний процес. І я впевнена, що бабуся не образилася, щиро радіючи з того, що я щаслива бути там, де я і маю можливість ділитися з людьми", - написала в соцмережі рэперша.

Шанувальники артистки висловили співчуття, похваливши їх спільну з Джамалою роботу.

"Мої співчуття. Ти сильна."

"Блискуча робота, через біль до розуміння та мудрості! Дякую вам і світла пам'ять Бабусі"

"Ваша пісня з Джамалою, вдесяте лунає сьогодні в моєму телефоні. Просто заполонила моє серце. А історія про зйомки, взагалі зворушили до глибини. Дякую, що робите таку музику.🌻"

"Це супер крута робота ❤️ вкрали серце з першого прослуховування. Наскільки влучні та важливі слова, як сильно емоційно. Дякую вам за цей шедевр."

Правда, деякі, незважаючи на визнання Alyona Alyona з приводу тяжкої втрати, не забули випадком все ж "вколоти" артистку. Мова про те, що не всім по духу дует рэперши з Джамалою.

"Не пара тобі ця Джамала, не затягуйся в контрольний шоу біз . Можеш послати, моя думка, але це не той колаб який тобі потрібен ."

"Олена👍 Джамала👎 Ситуація я так зрозумів така. Олена хоче більше виїжджати на вже прославленій зірці, лише Джамала ніяка не зірка. Перемога на Євробаченні мильна бульбашка. А Джамала вилізти з гробу і хайпонуть на Олені щоб її хоч хтось слухав пісні і не забував. Тільки Олену слухати будуть , тому що вона талант. А Джамалу слухати не буде ніхто бо ні про що."

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