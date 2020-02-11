Российский актер Николай Добрынин засветился рядом с юной сотрудницей аэропорта

Фотографию со звездой девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Судя по профилю девушки по имени Татьяна, она работает в аэропорту Шереметьево и часто встречает там звезд. У нее есть фото со звездой Камеди Надеждой Сысоевой, а также певцом Андреем Воробьевым.

На снимке, который девушка опубликовала 31 января, 56-летний Николай Добрынин выглядит бодрым и помолодевшим. Это особенно важно на фоне слухов о том, что он серьезно сдал и стал плохо выглядеть. Ряд российских СМИ написали о том, что артист сильно состарился и выглядит старше своего возраста. Ходили слухи, что это связано с его пристрастием к алкоголю. На последних спектаклях актер якобы совсем выглядел как побитый жизнью старик.

Но как видим, информация не подтвердилась. Точно так же, как и информация о том, что Добрынин покинет сериал «Сваты». Как сообщал сам актер, он принимает участие в съемках. Более того, судя по датам съемок, вероятнее всего фото с девушкой-стюардессой было сделано именно в тот момент, когда актер летел на съемки в Минск.

Напомним, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» стартовали в начале 2020 года. Сейчас снимаются сцены в доме Ивана и Валюхи Будько. Будет отснята часть сцен. Далее в планах съемочной группы продолжить съемки в мае, когда будет тепло.

Как известно, 6 сезон «Сватов» вышел в 2016 году. Долгожданный седьмой сезон выйдет не раньше 2021 года. Интересно, что продюсером первых шести сезонов выступал нынешний президент Владимир Зеленский. Производством сериала, который некоторое время был запрещен к трансляции в Украине, занимается Студия «Квартал 95».

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