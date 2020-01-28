Інформація про те, що зйомки нового сезону "Сватів" йдуть повним ходом, не відповідає дійсності

Цю інформацію у коментарі журналістам підтвердив актор Олександр Феклістов, виконуючий роль Олександра Берковича («Сан-Санича») у "Сватах", передає Пензенська правда.

На даний момент актор перебуває на гастролях у російській Пензі.

Сан-Санич зізнався, що вже 3 лютого 2020 року актори повертаються до зйомок нового сезону популярного серіалу.

«Їдемо в Мінськ і будемо там знімати те, що не дозняти. Влітку будемо знімати ще. Я з побоюванням читав сценарій сьомого сезону, здавалося, що раніше ми вже все розповіли. Що висмоктувати з пальця? Тим не менш, сценаристи з продюсером і режисером Андрієм Яковлєвим придумали неймовірний хід. Ми потрапляємо в зовсім інший час. Силою впливу і власної фантазії, без розважального газу і наркотиків», — розповів нюанси Феклістов.

У спілкуванні з журналістами актор згадав про найбільш пам'ятний момент зйомок в попередніх частинах.

«Довелося зніматися з ведмедем, від якого я повинен був тікати. У шльопанцях. Без будь-якої страховки. Довго випитував, як ж це все буде відбуватися. На щастя, у мене вийшло», — додав Сан-Санич у коментарі.

Також ми розповідали про те, що у серіал "Свати" може повернутися Митяй. Російський актор ніяк не коментує своє гучне повернення в популярний ситком, а його колеги по цеху роблять вигляд, ніби Микола Добринін зі скандалом не йшов.

Як відомо, Микола Добринін повернувся на зйомки після чуток про те, що сценаристи планують "вбити" його героя. З цього можна зробити висновок, що російський актор просто боїться «померти» для публіки, оскільки це може серйозно вдарити по добробуту його родини. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

Також Politeka писала, що стала відома справжня причина, чому Мітяй йде з «Сватів».

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.