Зйомки сьомого сезону популярного серіалу "Свати" йдуть повним ходом

Про це пише видання Аіф.

Як відомо, доля нового сезону склалася не найкращим чином: його кілька разів анонсували і знову відкладали, а російським акторам забороняли в'їзд в Україну через військову агресію РФ.

Шостий сезон популярного серіалу "Свати" транслювався ще в 2013 році, після чого тодішній продюсер Володимир Зеленський оголосив про закриття проекту.

Але прихильники завалювали творців серіалу «Свати» листами, в яких вимагали продовження. В будь-якому вигляді, головне, щоб актори були ті ж самі.

І в 2017 році автори популярного серіалу почули вимоги фанатів і зйомки сьомого сезону "Сватів" стартували в Білорусі, куди знімальна група і перебралася після 2014 року.

Це вирішило проблему, але лише частково. Справа в тому, що серіал почали забороняти до показу в Україні за участі російських акторів, які їздили з гастролями в окупований Крим. До теперішнього часу всі заборони зняті, повтори «Сватів», як і раніше, показують в ефірі українських каналів.

Також є інформація про те, що відзнятий в 2017 році матеріал був забракований, а сценарій переписаний. Автори додали нові сюжетні лінії і нових героїв. Як пишуть ЗМІ, зйомки в Білорусії йдуть в будинку, в якому в фільмі живуть Іван і Валентина Будько (їх знову грають Добронравов і Кравченко). Крім того, в новому сезоні будуть сцени, в яких покажуть молодість цієї пари: юного Івана зіграє Віктор Добронравов — син Федора Добронравова.

Зйомки нового сезону повинні закінчити вже влітку 2020 року. В ефір, ймовірно, нові "Свати" вийдуть в кінці поточного або на початку наступного року.

Також ми розповідали про те, що серіал "Свати" може повернутися Мітяй. Російський актор ніяк не коментує своє гучне повернення в популярний ситком, а його колеги по цеху роблять вигляд, ніби Микола Добринін зі скандалом не йшов.

Як відомо, Микола Добринін повернувся на зйомки після чуток про те, що сценаристи планують "вбити" його героя. З цього можна зробити висновок, що російський актор просто боїться «померти» для публіки, оскільки це може серйозно вдарити по добробуту його родини. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

Також Politeka писала, що стала відома справжня причина, чому Мітяй йде з «Сватів».

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.