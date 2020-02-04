Один з головних героїв популярного серіалу "Свати" різко постарів і вже не вписується в сценічний образ

Про це пише DP-life

Сьомий сезон серіалу "Свати" значно запізнюється. З часів шостого сезону пройшло вже близько воьсми років. Спочатку автори взагалі не збиралися знімати продовження, але в їх плани втрутилася популярність серіалу. Глядачі чекають продовження сільській саги.

Зйомки серіалу почалися ще в 2017 році, однак з політичних міркувань їх довелося припинити. Знову взятися за роботу автори вирішили лише у другій половині 2019 року. Зйомки з 3 лютого будуть проходити в Білорусі.

При цьому знятий в 2017 році матеріал доведеться залишити, що, можливо пов'язано зі старінням акторів. Так, один із акторів, якого не пощадив час – Микола Добринін, сыгрывший сільського випивохи Мітяя.

За інформацією ЗМІ, сам Добринін також любить випити, через що нібито був вигнаний зі знімального майданчика «Сватів». Втім, актор Федір Добронравов цю інформацію спростував. За його словами, в новому сезоні з'явиться весь дебатів акторський склад.

Судячи за наявними фото, перед режисером стоятиме нелегке завдання з подачею лінії Мітяя.

"На фото, що з'явилися в Мережі, 56-річний Добринін виглядає сивим, побитим життям старим, а не чоловіком середніх років, якого він грав в« Сватів »", - пише видання.

Дуже постарілим Добринін виглядає і в останньому спектаклі з його участю "Близькі люди".

Втім, у коментарях до фото на Instagram-сторінці instagram.com/uznayvse/ частина прихильників навіть схвалили зміни в зовнішності актора.

"Это только у нас седина считается позором, никому и в голову не придет обвинить Шона Коннери, что он постарел", "Вот Депардье действительно и состарился и вес набрал.А Добрынин как был обаятелен, так и остался".

"Ну и что???Возраст всех меняет!!!Это что преступление??? Никто от этого не застрахован! НО!!!НО --талант не "пропьешь"!!!! Он супер!!!"

Нагадаємо, в Білорусі стартували зйомки сьомого сезону серіалу «Свати». Зйомки багатостраждального серіалу від студії «Квартал 95», який деякий час був забороненим в Україні, поновилися 28 січня. Зараз знімаються сцени в будинку Віктора та Світлани Празецких в Дуличах, який за сюжетом належить Івану Будько і Валюхе. Саме тут проходили зйомки в серпні 2017 року.

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