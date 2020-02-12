Не всех звезд можно узнать

Многие украинские звезды шоубизнеса прибегают к услугам пластических хирургов, иногда многочисленные операции помогают, но часто делают их неузнаваемыми

Среди любительниц перекроить себя и молодые исполнительницы, такие, как Алина Гросу, Светлана Лобода и постарше – Ирина Билык, Таисия Повалий, София Ротару.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фото в соцсетях и фото, которые находятся в открытом доступе.

Ани Лорак "сделала" скулы, однозначно корректировала форму носа и, возможно, колола ботокс. Артистка всегда отрицает на вопросы журналистов о присутствии на ее лице каких-либо «вмешательств», но хирурги неоднократно комментируя внешний вид артистки подтверждали, что без пластики у нее не обошлось.

А вот еще, по сути, молодая Алина Гросу начала, как говорится, рано – и петь, и лицо корректировать. Певице всего 22, а она уже убрала "комки Биша", увеличила губы, нос артистки стал более тонким и щечки превратились в «острые скулы».

Некогда звезда "ВИА Гры" Светлана Лобода - сейчас успешно выступает сольно, а о ее походах к специалистам в сфере пластической хирургии – ходят легенды. На лицо, как говорится, ринопластика носа, увеличение, и без того, пухлых губ.

Беглой из Украины Таисии Повалий уже 52 и, разумеется, есть над чем работать в плане омоложения – так артистка регулярно «закачивает» в губы спецгель для удержания их объема и формы, а также звезда уменьшила кончик носа. Корректировала скулы и подбородок, утверждают многие источники в СМИ.

Легендарная София Ротару находится в уже весьма почетном возрасте, ранее 70-летння певица, вероятно, корректировала форму носа и регулярно омолаживается благодаря разнообразным подтяжкам лица.

Украинская звезда сцены Ирина Билык не была оригинальной в своем желании выглядеть моложе и также, как и выше упомянутые артистки «качала» губы, делала подтяжки лица – сейчас в артистке с трудом можно узнать былую естественную красавицу.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода позировала с дочерьми Тильдой и Евангелиной. аницу певицы в Instagram.

На новом фото артистка нежно смотрит в кадр и обнимает своих детишек. Старшая дочь немного показала свое лицо, в то время, как младшенькую на снимке - почти не видно. Девочки потянулись друг к другу во время того, как звезда их сфотографировала.

Помимо прочего, поклонники и друзья поп-дивы в комментариях пишут о внешнем сходстве знаменитости и ее славных дочурок и делают комплименты самой Светлане, дескать, "посвежела-похорошела".

В частности, пост прокомментировала экс-участница ВИА Гра Месседа Багаудинова, певец Дмитрий Монатик, экс-супруга Федора Бондарчука Светлана, супруга юмориста Александра Ревы Анжелика, а также продюссер Лободы Натэлла Крапивина.

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