Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару проводит время на отдыхе, откуда публикует различные фото
Красотка часто публикует фото в купальниках и радует поклонников другими снимками, на которых также демонстрирует красивую фигуру, пишет Рoliteka.net.
Однако некоторое время назад Ирина решила опубликовать необычный снимок, на котором похвасталась своими фруктами и красивыми частями тела.
Звезда позировала у бассейна с голубой водой, опустив в нее пяточку с салатовым педикюром.
Девушка похвасталась стройностью, а также ровным загаром. На красотке можно заметить черные трусики.
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В руках Сопонару держала тарелку с экзотическими фруктами, аккуратно порезанными для удобства.
"Проголодались?", - поинтересовалась Сопонару на английском у подписчиков.
За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.
"...☺☺☺ вы очень красивая 😙😙 когда будут новые серии ,,Одного разу під Полтавою"👗👗👗", "Мммм....какая прелесть 😍", "Детка ты мой кайф🔥", "На Бали?! Главное, что бы букву "е" не добавили...", "Фатит есть , идём купаться 😄", "Ира , ты очень красивая❤️❤️❤️", "Красивий педикюр😍😍", "Даааа очень, желаю вам счастья💜💜💜", "Или манго?", "Супер! Я б сьел такую вкусняшку!!! Папайя?", "Божественно👍", "Опять захотела кушать😅🧡", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ирина Сопонару надела купальник, который едва прикрывал ее прелести. Из-за большого вырезу стала заметна татуировка на пикантном месте украинской знаменитости - между грудьми.
Образ Сопонару завершили большие темные очки и длинные мокрые волосы, которые она распустила.
Девушка приоткрыла губы, и скорее всего, смотрела в камеру.
За 11 часов пост Ирины собрал более 14,5 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним также, что Ирина Сопонару позировала в плотном удлиненном свитере под пояс и ботфортах. Волосы актриса распустила и в камеру смотреть не стала. Возможно, кадр получился случайно.
Звездная комик такой своей публикацией очень порадовала своих фолловеров, те пишут, что стиль и простота артистки не могут не радовать.
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