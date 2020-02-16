В сети показали фото мировых звезд, которые столкнулись с проблемой интесивного выпадения волос
Подборку открывает фотография с певицей Рианной, которая раньше частенько экспериментировала с прической, то волосы перекрасит, то подрежет длину, а сейчас практически перестала это делать.
Как оказалось у певицы были проблемы с выпадением волос. Чтобы их сильно не травмировать, девушка ходит в париках или с естественными прядями.
Наоми Кэмпбелл столкнулась с проблемой облысения. Об этом она призналась в эфире одного из ток-шоу.
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«Я стала больше заботиться о своих волосах, забыла про наращивание и вспомнила о всяческих маслах и масках для укрепления», — говорит модель.
Долгое время никто не знал о том, что Кира Найтли теряет волосы, но в одном из интервью актриса огорошила всех признанием, что носит парик.
«Я так часто красила волосы для разных ролей, что они просто начали выпадать в безумном количестве, поэтому с 2010-го по 2015-й я носила парики — и это лучшее, что случалось с моими локонами», - рассказала она.
Актриса сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис, после завершения работы в кино заметила, что ее волосы начали выпадать. Об этом она рассказала в одном из интервью.
«Мои волосы перестали быть такими, как прежде. Они стали тонкими и редкими, такое чувство, что их просто нет на голове. Но когда я говорила об этом знакомым, они мне не верили. Хорошо, что я знакома с профессиональными стилистами, которые классно укладывали пряди в стиле Шарлотты Йорк», - рассказала Кристин.
Артистка начала активно использовать средства ухода за кожей головы.
Актриса Линдси Лохан славится скандальный поведением и нездоровым образом жизни. Употребление наркотиков и алкоголя сказалось на ее внешности. Кроме ранних признаков старения на лице у Линдси появились лысины. Это отчетливо видно, когда звезда делает высокий хвост.
Напомним, известная модель взбудоражила всех голым фото.
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