В сети показали фото мировых звезд, которые столкнулись с проблемой интесивного выпадения волос

Подборку открывает фотография с певицей Рианной, которая раньше частенько экспериментировала с прической, то волосы перекрасит, то подрежет длину, а сейчас практически перестала это делать.

Как оказалось у певицы были проблемы с выпадением волос. Чтобы их сильно не травмировать, девушка ходит в париках или с естественными прядями.

Наоми Кэмпбелл столкнулась с проблемой облысения. Об этом она призналась в эфире одного из ток-шоу.

«Я стала больше заботиться о своих волосах, забыла про наращивание и вспомнила о всяческих маслах и масках для укрепления», — говорит модель.

Долгое время никто не знал о том, что Кира Найтли теряет волосы, но в одном из интервью актриса огорошила всех признанием, что носит парик.

«Я так часто красила волосы для разных ролей, что они просто начали выпадать в безумном количестве, поэтому с 2010-го по 2015-й я носила парики — и это лучшее, что случалось с моими локонами», - рассказала она.

Актриса сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис, после завершения работы в кино заметила, что ее волосы начали выпадать. Об этом она рассказала в одном из интервью.

«Мои волосы перестали быть такими, как прежде. Они стали тонкими и редкими, такое чувство, что их просто нет на голове. Но когда я говорила об этом знакомым, они мне не верили. Хорошо, что я знакома с профессиональными стилистами, которые классно укладывали пряди в стиле Шарлотты Йорк», - рассказала Кристин.

Артистка начала активно использовать средства ухода за кожей головы.



Актриса Линдси Лохан славится скандальный поведением и нездоровым образом жизни. Употребление наркотиков и алкоголя сказалось на ее внешности. Кроме ранних признаков старения на лице у Линдси появились лысины. Это отчетливо видно, когда звезда делает высокий хвост.

Напомним, известная модель взбудоражила всех голым фото.

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