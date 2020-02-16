Известная украинская исполнительница Светлана Лобода показала поклонникам точеную фигуру просто в гримерке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Дорогие друзья. Мы закончили наше выступление на «Песне года». А уже в марте у нас большой тур по Германии», - говорит Лобода.

На опубликованных кадрах Лобода в коротком топе демонстрирует «награды» природы, красиво крутясь на камеру и поправляя волосы. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, ведь видео певица разместила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, очень активно ведет свой аккаунт в Instagram, где выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Так, Лобода показала свежее фото, на котором позирует на фоне стола в гостиничном номере.

Она надела блузку, шорты, кардиган и высокие ботфорты, и все это в черном цвете. Лобода кокетливо приподняла руки, при этом артистка не смотрит в кадр.

"Вчера были перелёты из города в город , концерты и ужины при свечах...🙈

Сегодня нас ждёт мы открываем концерт

Ты в зале? Или где ты ??????), - подписала снимок она.

Поклонники певицы мгновенно принялись комментировать увиденное, отметив, что выглядит она очень красиво.

Меньше чем за час снимок набрал около 40 тысяч отметок "мне нравится".

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