Звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блит уже 17 лет ведет затворнический образ жизни

После оглушительного успеха в нашумевшем сериале ей так и не удалось покорить Голливуд. Актриса появляясь только в эпизодах малоизвестных фильмов.

Как пишут СМИ, карьера звезды пошла под откос и из-за пагубной зависимости. Напарница Памелы Андерсон употребляла алкоголь и запрещенные средства.

Впрочем, многие отмечают, что на снимках звезда выглядела вполне счастливой. Говорят, актриса смогла оставить роковое пристрастие в прошлом. Переломный момент наступил в 2001 году, когда актрису арестовали с большой дозой наркотиков. В итоге Блит приговорили к двум годам условно и ста часам общественных работ.

После инцидента артистка решила взять судьбу в свои руки. Она прошла курс лечения в клинике, в которой встретила владельца стрип-клуба Пола Серрито. Благополучно пройдя реабилитацию, парочка поспешила оформить отношения.

«Ничто не заставляло меня чувствовать себя так же хорошо, как наркотики, пока я не влюбилась. Чувство, которое я испытываю с Полом, лучше, чем то, что со мной происходило»,— говорила она представителям СМИ.

Звезда отметила, что борьба за здоровье не окончена. Перед ней каждый день стоит нелегкий выбор между нормальной жизнью, где есть место семейным радостям, и пагубным пристрастием.

«Поскольку моя зависимость больше психическая, чем физическая, то многие обстоятельства вызывают у меня тягу к искушению. Поэтому сознательная попытка отказаться от наркотиков стала частью моей жизни. И так будет всегда», — признается актриса.

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телей Малибу" встала на мостик и показала себя во всей красе

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