Известная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, звезда показала, как позировала во время концерта в довольно пикантном виде - одном шелковом костюме, едва прикрывшем ее стройную фигуру. Мини-боди с подчеркнутой линией декольте дополнил полупрозрачных халат.

Благодаря темному освещению кадры выглядят еще более соблазнительными и интригующими. Отметим, данные фото звезда использует как материал для напоминаний о своих новых концертах.

Ярким акцентом в образе Кароль стало глубокое декольте, похоже, на звезде надет лавандовый наряд. При этом не заметно, дополнила ли звезда звезда свой образ привычным естественным, почти незаметным макияжем.

Не так давно стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.

«Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. В рамках продвижения своей продукции Тина также появилась во Львове на специальной презентации. Артистка сразила сеть алым платьем с глубоким декольте.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом

Также Politeka писала, что Тина Кароль шокировала своей красотой в легком платье

<