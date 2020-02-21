Российская певица Алла Пугачева практически не видится со своим мужем Максимом Галкиным

Такое заявление в комментарии российским СМИ сделал музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, Галкин работает практически без перерыва, поэтому они с примадонной редко видятся. Но Пугачева не скучает: к ней приходят друзья и дети не дают скучать.

«К тому же Макс ее веселит, наверное, своими скетчами. Он юморной, с ним весело… Думаю, их отношения строятся как раз на юморе», - отметил Соседов.

По его словам, Пугачева вряд ли когда-нибудь сможет петь как раньше. Соседов уверен, что голос к ней уже не вернется.

«Возраст дает о себе знать. Да голос Пугачевой уже не нужен! Нельзя петь вечно», - подчеркнул критик.

Напомним, что Сергей Соседов, который раньше боготворил творчество Пугачевой, теперь выступает с критикой в ее адрес. Его возмутил прощальный концерт, который дала примадонна. По мнению Соседова, звезде уже нечего показать публике. Все уже давно спето и сказано.

Пугачева, в свою очередь, отметила, что на критику Соседова не обижается. Она заявила, что он хороший человек, но ему нужно зарабатывать деньги. Поэтому он и дает комментарии различным СМИ. Соседов уверяет, что деньги за комментарии он не берет.

Ранее мы писали, что Пугачева некоторое время была собственницей бренда «Филипп Киркоров». В браке пара находилась с 1994 по 2005 год. Пугачева отметила, что если и является, то ей этот бренд не нужен. Примадонна также отказалась комментировать новое шоу Киркорова под названием «Я+Я» и давать ему оценку.

"Ничего я ему не ставлю. Рога ему поставила когда-то", - со смехом сказала звезда.

Напомним, что Максим Галкин с маленьким сыном Пугачевой огорошил экстремальной выходкой: "Аж дыхание перехватило".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».

Также Politeka писала, что Пугачева избавилась от Галкина и поразила видом в неожиданной компании: «Женщина номер один».