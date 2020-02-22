Украинская певица Злата Огневич покорила поклонников ярким образом

Фотографию она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Злата одета в красное платье, под которым, по всей видимости, нет белья. Девушка запрокинула назад голову, выпятив вперед грудь.

«Доброй ночи», - подписала снимок артистка.

Поклонники не смогли сдержать восторга от новой фотографии звезды. Под постом они оставили более 3 тысяч комментариев.

«Как мне резонирует фото. Когда рисовали танцовщицу фламенко после услышанной песни "Граф музыкант" с гитаристами. Спасибо за ваше творчество», «Ракета», «Богиня», «Остросюжетное фото. Я торчу», «Ну вот так всегда, спокойной ночи пожелать после таких фото», «Ну что за красивая певица, мимо не пройдешь.. комплименты просто не можешь не оставить», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Огневич опубликовала необычное фото с отдыха на Бали. Девушка была полностью испачкана в черный песок. Красотка позировала в черном купальнике, изогнувшись и откинув голову назад. Светлые волосы девушки немного прикасались к песку, но это, вероятно, не смущало Злату.

"Черный Бали", - подписала фото звезда.

Кроме этого, не так давно Злата опубликовала отрывки из откровенной фотосессии. На фото певица предстала в нижнем белье. Телесного цвета белье с черными кружевными вставками идеально подчеркнуло ее изгибы. Артистка написала, что, по ее мнению, в каждом деле важна страсть. Она призналась, что одно время чувствовала себя отвратительно, находилась в депрессии и даже пыталась «уйти домой, на Небо...». К счастью, тяжелый период в жизни артистки прошел.

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

Как сообщала Politeka, роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka писала, что Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".