Известный голливудский режиссер, фильмы которого сморят и любят все, впервые стал отцом

Как сообщает Politeka, детали рассказывает The Jerusalem Post.

Так, голливудский режиссер Квентин Тарантино, на счету которого «Криминальное Чтиво», «Однажды в…Голливуде» и другие легендарные проекты, стал отцом. Как известно, сейчас мужчине 56 лет.

Его избранницей является 36-летняя израильская певица Даниэла Пик. Она родила мальчика в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве. Сама девушка чувствует себя хорошо.

На данный момент известно, что родился мальчик. Однако какие-либо подробности пока отсутствуют.

Уточним, что брак с Даниэллой Пик, моделью и певицей, стал для режиссера первым. Пара познакомилась в 2009 году, когда Тарантино представлял свою картину «Бесславные ублюдки».

В прошлом месяце американский режиссер рассказывал журналистам, что его супруга "на седьмом небе от счастья", а сам он радуется от одного взгляда на нее.

Как сообщалось ранее, голливудский актер Брэд Питт отличился необычной выходкой на церемонии вручения премий BAFTA.

Сам актер не смог присутствовать в Лондоне 2 февраля, когда Британская академия кино вручала звездам заслуженные награды, но сумел отличиться и стать ньюсмейкером события.

Как известно, Брэд стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде..». Получать награду он доверил своей коллеги по фильму Марго Робби. Девушка, выйдя за наградой, зачитала письмо Питта, которое он передал.

Кроме благодарности Питт решил подшутить над британцами и их выходом из ЕС, проведя параллель со своим затянувшимся бракоразводным процессом с актрисой Анджелиной Джоли.

Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу": "Джоли кусает локти...".

Как сообщала Politeka, Брэд Питт впервые заговорил о воссоединении с Энистон: "Мне очень приятно", неожиданные детали.

Также Politeka писала, что Джоли сделала все, чтобы заполучить Питта: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".