В интернет-сети разразился скандал из-за финалистов Национального отбора на Евровидение, которые плохо выступили из-за технических неполадок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на песенный конкурс шоу в Instagram.

«Скандал на Нацотборе: во время выступления TVORCHI произошел технический сбой. (Во время выступления Джамалы также были проблемы со звуком) Вокалисту Джеффри Кенни не включили песню в ушной микрофон. Он слышал только свой голос. Это подтвердил менеджер группы», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети сразу же начали говорить о сливе дуэта. Сам финалист признался: «Я сюда больше никогда не вернусь».

«Таких ребят слить», «тупо обидно, что слили талант», «там наверно не только слив участников, но и похищение голосов», «Это был слив.. Однозначно не просто так они взяли и устроили техническую проблему. Очень жалко что обо*рались 2ой год, хотя и так видно что им насрать на репутацию», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020.

В финале Нацотбора выступили шестеро артистов, мечтающие представить Украину на юбилейном, 65-м конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая. Уже известно, кто же выиграл путевку на международное состязание.

После голосования стало известно, кто победил в отборе. Согласно окончательным результатам, на Евровидение-2020 поедет Go-A. Именно Go-A будет представлять Украину на песенном конкурсе.

Напомним, что жена финалиста Нацотбора на Евровидение ошарашила громким обвинением: «Шавки лают…».

Как сообщала Politeka, известный продюсер разнес финалистов Нацотбора на Евровидение: "Самодеятельность райцентра".

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