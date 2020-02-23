Стало известно, что на Евровидение-2020 от Украины поедет группа GO_A

22 февраля Украина выбрала своего победителя в финале Нацотбора на Евровидение 2020. Как сообщает Politeka.net, победителями стали участники группы GO_A, которым букмекеры не давали практически никаких шансов (чтобы посмотреть видео их выступления доскрольте страницу до конца).

Музыканты позиционируют себя как электрофольк-группу. Они решили создать интересный жанр музыки "укр-транс", который сочетает танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк.

В украинском шоу-бизнесе группа GO_A дебютировала в 2012 году с песней "Коляда". Она была презентована в социальных сетях и быстро получила популярность.

За 8 лет существования на украинской сцене GO_A стали участниками большого количества украинских фестивалей: Jazz Koktebel, "Страна Грез", "ГогольFest", Vedalife, "Трипільське коло", "ART-Пикник Славы Фроловой", Polyana Music Festival, Kyiv Open Air "Белые ночи vol2", и фестивалей в Израиле, Польше, Беларуси. Добавим, что в 2019 году песни GO_A попали в первую десятку іТипеѕ Dance chart в Словакии.

В сети их выступление вызвало настоящий фурор. Украинцы наперебой делятся своими впечатлениями после увиденного выступления. Многие были счастливы, что именно эта группа будет представлять Украину на Евровиденье 2020.

"Иностранцы без ума от нашей Катюши! Наша украинская Тринити❤️❤️❤️ Желаю победы в Роттердаме!❤️❤️❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦", "Я очень рад! Это реально самоидентификация страны. Да и топах европейцев Украина высоко 😍🔥", "Наконец-то все четко и без грязи", "Как только услышала их на первом отборе - влюбилась! Самые крутые!!! 🤩С победой и удачи на конкурсе!👍👍👍", "Катя-молодчинка😻😻😻!!! Сильный голос,хорошая фолковая песня и поддержка и вподобайки европецев-все это уже есть".

Нашлись и те, кому выступление группы не понравилось. Они не верят в победу GO_A на Евровидение.

"Прошлогодний случай с Марув ничему не научил?? в который раз позорный отбор 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️", "Это ужас", "Очень скучно получилось. Мне не нравится", "Исполнители хорошие для нас,для украинцев,но не для Европы...у всех странах молодёжь стильно и круто...а у нас фольк, который никто не поймет...это провал", "Фу, и ещё раз фу. Мы будем как всегда в жопе и точно не выиграем ✊🏻".

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