В інтернет-мережі вибухнув скандал через фіналістів Національного відбору на Євробачення, які погано виступили через технічні неполадки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пісенний конкурс шоу в Instagram.

«Скандал на Нацвідборі: під час виступу TVORCHI стався технічний збій. (Під час виступу Джамали також були проблеми зі звуком) Вокалісту Джеффрі Кенні не включили пісню у вушний мікрофон. Він чув свій голос. Це підтвердив менеджер групи», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі мережі відразу ж почали говорити про зливі дуету. Сам фіналіст зізнався: «Я сюди більше ніколи не повернуся».

«Таких хлопців злити», «тупо прикро, що злили талант», «там напевно не тільки злив учасників, але і викрадення голосів», «Це був злив.. Однозначно не просто так вони взяли й влаштували технічну проблему. Дуже шкода що про*рались 2ий рік, хоча і так видно що їм насрати на репутацію», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, в суботу, 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020.

У фіналі Нацвідбору виступили шестеро артистів, які мріють представити Україну на ювілейному, 65-му конкурсі «Євробачення-2020», який пройде у Роттердамі (Нідерланди) 12-16 травня. Вже відомо, хто ж виграв путівку на міжнародне змагання.

Після голосування стало відомо, хто переміг у відборі. Згідно з остаточними результатами, на Євробачення-2020 поїде Go-A. Саме Go-A представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, що дружина фіналіста Нацвідбору на Євробачення приголомшила гучним звинуваченням: «Шавки гавкають…».

Як повідомляла Politeka, відомий продюсер розніс фіналістів Нацвідбору на Євробачення: "Самодіяльність райцентру".

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