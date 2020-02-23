Леся Никитюк не упускает возможности показать, как весело отдыхает за границей

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль Инстаграм, показала смешное видео и фото, сделанное с героями мультфильма "Мадагаскар" на одном из самых дорогих курортов в Египте, пишет Politeka.

На снимке красотка в купальнике, поверх которого накинула джинсовую рубашку, стоит в окружении людей, переодетых в костюмы пингвина, жирафа и зебры.

Кроме того, в карусели Леся выложила видео, где забавно танцует с бегемотом.

«Привезла семью на отдых в любимый и всегда веселый @rixospremiumseagate Отдохнем и заработаем😄», - написала она.

Яркие кадры Никитюк понравилось многим. О чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Мне танцы Ле больше нравятся, чем бегемота...класссс👍», «Леся, когда вы успеваете по миру мотаться? Вы же все время в телевизоре.😁😁😃😃», «Дикие танцы», «Красотка», «И умница и красавица и с чувством юмора всё ок))))) ❤️❤️❤️❤️», «Прикольные у тебя друзья», «Вся банда в сборе», «Крутая ))) Леся огонь баба🔥🔥🔥»- пишут в сети.

Ранее мы писали, как Леся Никитюк показала необычное фото, на котором ей удалось запечатлеть некий загадочный летающий объект в Берлине.

На нем Леся позирует вся в черном и с озорным высоким хвостиком на голове. Ведущая стоит на мосту и улыбается, при этом внимание к себе привлекает необычный объект, как бы «зависший» над головой у ведущей.

«Это у меня над головой нимб или НЛО? Берлин ты прекрасен», - написала ведущая.

Объект действительно похож на традиционную «летающую тарелку» из фантастических фильмов. Однако, объяснение оказалось намного более банальным: над головой у Леси оказался фрагмент от фонаря, столб которого закрывают ее волосы.

Напомним, Никитюк нарвалась на критику из-за аппетитных кадров в ресторане.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как развлекалась вместе с подругой прямо в лифте.

Также Politeka писала, что роскошная Никитюк обнажила грудь и раскрыла все свои модельные параметры.