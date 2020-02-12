Актриса Анна Кошмал, відома по ролі Жені в серіалі «Свати», змінилася до невпізнання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина зробила селфи, на якому вона зовсім не схожа на ту Женю, яку ми добре знаємо по серіалу. Її обличчя дуже змінився і схудло, а світлий колір волосся робить її практично невпізнанною. Більш того, фото вона зробила без макіяжу, і навіть без нарощених вій.

Красуня ще не встигла зіпсувати своє обличчя хірургічними втручаннями за прикладом інших знаменитих актрис. Хоча, її видатні вилиці, які раніше скрашувала округлість її щік, могли з'явитися тільки після видалення грудок біша.

У цілому, актриса ніяк не прокоментувала свій новий знімок, залишивши лише хештег: «добраніч» і смайлики у вигляді поцілунків.

В коментарях шанувальники Анни Кошмал відзначили її «природну красу» компліментами, а також почали питати, чи дійсно почалися зйомки Сватів.

«Ти така красива, ти сама класна», «Ти дуже красива», «Красуня», «Така природна», «Красуня», «ви Така красива», «Ганнуся, Ви мій кумир. Свати полюбила з-за Вас і Федора Добронравого», «Ангел», «Яка ж ви гарна😍 просто слів немає», «Вау! Ти просто неймовірно красива! Тебе варто чекати в новому сезоні Сватів?», – відзначили в мережі.

На коментарі своїх фоловерів Кошмал не відповідає.

Нагадаємо, що Алла Кошмал, відома по ролі Жені в сіткомі, спантеличила шанувальників знімком у весільному вбранні.

«З Днем народження найкращого людини, якого я коли-небудь зустрічала», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що знімок дівчина супроводжувала фотографією у весільній сукні. Поруч з нею можна помітити молодої людини. Прихильники впевнені, що це чоловік зірки.

Нагадаємо, що Добронравову викликали швидку і терміново госпіталізували.

Як повідомляла Politeka, Тетяна Васильєва підозрює, що її не включили до складу сьомого сезону «Сватів» за особистих неприязних.

Також Politeka писала, що Федір Добронравов став дідусем