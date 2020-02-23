Найспортивніша артистка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, що вміє робити в ліжку

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала ролик, на якому вона намагається повторити дуже небезпечний трюк, передає Politeka. Спочатку на відео показана гімнастка, яка робить сальто в ліжку і накривається ковдрою. Потім показаний цей же трюк у виконанні Нікітіної.

«Як лягають спати гімнастки) У мене саме такий варіант», - написала дівчина.

За кілька годин відео подивилися вже понад 12 тисяч разів. Шанувальники в шоці від таланту Нікітіної.

«Клас взагалі, а крупний план/повтор виразу обличчя - прям так чітко видно, як ти стараєшся», «Краще б зайнялася любов'ю», «Шо за виконання. Ну ти мочиш», «Добре, що голова ціла. Я навіть завмерла», «Всім подобається. У такому віці треба свою енергію спрямовувати в інше русло, у доросле життя. Ви вже не підліток», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна поупражнялась на килимку, частково засвітивши свої груди. На відео вона стоїть "у планці", таким чином тренуючи практично все своє тіло. Артистка наділа спортивний обтягуючий костюм. Прихильники залишилися в захваті від мініатюри Нікітіної з планкою.

Зазначимо, що Катерина Нікітіна є однією з ключових артисток «Жіночого кварталу». Вона родом з Кременчука. Дівчині скоро виповниться 24 роки. За освітою Нікітіна інженер комп'ютерних систем, але, схоже, з роботою за фахом не зрослося. Як пишуть на сайті «Жіночого кварталу», акторське амплуа Нікітіної «дівчинка не в собі». Крім «Жіночого кварталу» Катерина також грала в «Лізі сміху».

Нагадаємо, що зірка Кварталу 95 в короткому топі влаштувала танці для дорослих біля жердини: "Ось це пози!".

Як повідомляла Politeka, зірка Кварталу 95 напідпитку запалила у коротеньких шортах: «фігурка - вогонь».

Також Politeka писала, що гаряча зірка «Квартал 95» пом'яла груди на публіці: «С*ськи, прикольно».