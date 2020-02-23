Найспортивніша артистка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, що вміє робити в ліжку

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала ролик, на якому вона намагається повторити дуже небезпечний трюк, передає Politeka. Спочатку на відео показана гімнастка, яка робить сальто в ліжку і накривається ковдрою. Потім показаний цей же трюк у виконанні Нікітіної.

«Як лягають спати гімнастки) У мене саме такий варіант», - написала дівчина.

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😂😂😂 Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант 🙈 • А какой вам больше нравится?👀😅 1/2? • Снимайте свой вариант, отмечайте меня будем веселиться вместе)🤟🏻💋 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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За кілька годин відео подивилися вже понад 12 тисяч разів. Шанувальники в шоці від таланту Нікітіної.

«Клас взагалі, а крупний план/повтор виразу обличчя - прям так чітко видно, як ти стараєшся», «Краще б зайнялася любов'ю», «Шо за виконання. Ну ти мочиш», «Добре, що голова ціла. Я навіть завмерла», «Всім подобається. У такому віці треба свою енергію спрямовувати в інше русло, у доросле життя. Ви вже не підліток», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна поупражнялась на килимку, частково засвітивши свої груди. На відео вона стоїть "у планці", таким чином тренуючи практично все своє тіло. Артистка наділа спортивний обтягуючий костюм. Прихильники залишилися в захваті від мініатюри Нікітіної з планкою.

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#5minchallenge Бросила мне вызов @anastasiikosenko😏 А я бросаю всем моим любимым подписчикам)🙈 PS. Но очень хочется увидеть планку от @dnlbeliy @rybak_sydney @dariyatsarenko @rasul_mirzaiev @yarik_burdovitsin @ellert_a @egor_bilan @vit.gvozdetskyi @zhukovtsova_kiyashko 👀🙈 Что от Вас требуется:👇🏻 -Простоять 5 мин в планке⚡️ -Не касаясь коленками пола🦵 -Не подымать 🍑 Можно крутиться как я на видео, но не желательно(у меня просто очень затекают руки и немеют, по этому и кручусь) В идеале, конечно же, нужно простоять не шевелясь)💪🏻👀 • Отмечайте друзей, кому хотите бросить такой же вызов👇🏻 • Выставляйте, отмечает меня, а я вас буду постить в стори))) • Всем Спорт! • Трек моей талановитейшей подружки @kiana.nastya ❤️ Ты огнище 🔥 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Зазначимо, що Катерина Нікітіна є однією з ключових артисток «Жіночого кварталу». Вона родом з Кременчука. Дівчині скоро виповниться 24 роки. За освітою Нікітіна інженер комп'ютерних систем, але, схоже, з роботою за фахом не зрослося. Як пишуть на сайті «Жіночого кварталу», акторське амплуа Нікітіної «дівчинка не в собі». Крім «Жіночого кварталу» Катерина також грала в «Лізі сміху».

катерина нікітіна

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