Настя Каменских раззадорила поклонников жарким танцем в коротких шортах

Популярная украинская певица продолжает радовать своих фанатов новыми видео, на которых она демонстрирует свои танцевальные навыки. Как сообщает Politeka, Настя опубликовала новый ролик на своей странице в Инстаграм.

На кадрах Настя в белой футболке и коротких джинсовых шортах наглядно демонстрирует, почему именно она считается одной из самых ярких звезд украинской эстрады. Певица ритмично двигается под музыку, выгибает спину и трясет на камеру своими подтянутыми ягодицами.

Поклонники Каменских ожидаемо поддержали певицу комплиментами. При этом в комментариях к видео некоторые начали обсуждать возможную беременность звезды. В то же время пользователи отметили, что Настя заметно похудела.

«Мне одной показалось что у Насти слегка округлившийся животик?», «На высоте», «Боожжее как сногсшибательно», «Дядя Потап не ревнует когда ты такая вся себе страстная на общедоступных видео?», «Зажигалка», «Дааа, редкая женщина, сочетание всего! Лучшая!», «Настя тебе уже детей рожать , а ты еще танцуешь», «Видел бы это видео Андрей Данилко», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Каменских поразила образом во всем черном. Ее стиль кардинально меняется каждый день, и этот вечер на шоу «Голос країни» не стал исключением

«Дивіться о двадцять першій нуль нуль «Голос Країни»! Це Потап і NK», – сказали в коротком видео Потап с Настей.

Причем за несколько секунд, Каменских успела улыбнуться, покрутиться, задрать ногу, помахать на камеру – артистичности певице не занимать. Потап же тоже раз крутнулся на месте.

Видео же с анонсом выпуска шоу, в котором звездные супруги будут судьями, появилось на странице Анастасии Каменских в инстаграм, в разделе истории.

Внимание привлек ее образ, в котором очень редко можно увидеть украинскую певицу. Так, Каменских облачилась в черный балахон, черные штаны, а волосы просто распустила, не пригладив их по обычаю.

Напомним, Каменских в спортивном костюме высмеяли из-за неудачного кадра.

Как сообщала Politeka, Каменских удивила резкими переменами во внешности, фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде и показала "подружек" в одном кружеве.