Українська актриса Анна Кошмал, відома по ролі Жені в серіалі «Свати», змінилася до невпізнання

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий знімок зі спектаклю, в якому вона грає, передає Politeka. На фото Ганна лежить на кріслі-мішку. На ній надіті джинси, біла сорочка і червоні туфлі. Волосся дівчини накручене, а губи нафарбовані червоною помадою. Артистка зухвало посміхається і дивиться на когось, хто не потрапив в кадр.

За півгодини фото артистки зібрало понад 7,7 тисяч лайків. Шанувальники зірки хвалять її за зовнішній вигляд.

«Красуня))) Була на цій виставі)))) Вистава супер, виконання ролі на високому рівні. Дуже вами захоплююся))», «Не змінилася», «Ви чудово граєте кожну роль, але саме чудове це "Свати"!!! І "Будиночок на щастя" теж, дуже делікатно і красиво», «Моя найулюбленіша актриса», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Анні Кошмал зараз 25 років. У «Сватах» вона почала зніматися, коли їй було 16 років. Її затвердили на роль Женьки. Дівчина грала підлітка-гота з непростим характером. До речі, за роль в «Сватах» актрису номінували на українську телевізійну премію «Телетріумф». Крім «Сватів» актриса знімається і в інших серіалах, у тому числі "Танець метелика", «Слуга народу», «Балерина», «Дочки-мачухи», «Перехрестя», «Даша» і «Село на мільйон-2».

Раніше ми писали, що Анна Кошмал опублікувала селфі, показавши, як вона виглядає в звичайному житті. На фото шанувальники не впізнали актрису, заявивши, що вона зовсім не схожа на ту Женю, яку вони добре знають по серіалу. Обличчя дівчини дуже змінилося і схудло, а світлий колір волосся робить її практично невпізнанною.

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