29-летняя украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко домашним обязательствам порой отдает предпочтение работе

Артистка замужем за российским певцом Владом Топаловым, а чуть более года назад у пары родился сын Михаил. Девушка призналась, что не все свое время уделяет стирке, готовке и уходу за малышом. Она наняла целый штат личных помощников, вместе с которыми у нее появился шанс заниматься работой, пишет "Стар хит".

По словам Регины, многие думают, что иметь домработницу - это понты. Однако, почему бы и нет, если позволяют средства.

"Многие считают, что, если у тебя есть няня, охранник, водитель, дом­работница, — это все понты. Для кого-то, может, так и есть. Но лично для нас — это возможность избавиться от мелких бытовых вопросов и направить свои усилия на воспитание сына, на отношения друг с другом и на нашу профессиональную деятельность", - поделилась певица, объяснив ситуацию на примере. Так, она могла бы потратить час на уборку или же на деловую встречу, которая ей принесет прибыль в тысячах долларов.

"Так что большая часть заработанного уходит на то, чтобы избавить себя от рутины и с головой погрузиться в творческий процесс. И это большое счастье, что во всех начинаниях меня поддерживает любимый мужчина», - подытожила Тодоренко.

Ранее мы сообщали, артистка много времени проводит вместе с сыном в поездках. Недавно они отдыхали на Мальдивах. Красотка делилась жаркими кадрами с тропического пляжа. Регина сверкнула роскошными формами, а также умилила карапузом.

"Какое милое фото❤️Регина, вы в прекрасной форме и вам очень идёт материнство😍"; " Ааааа такое это сочное фото 👍, вот это да 😍Мои хорошие ❤️"; " Это самое классное ощущение❤️ видеть Вашу ♥️ в ребёнке 🤗", - писали в комментариях.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак