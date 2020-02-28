Кто они - гармоничные пары, в которых заладилось практически все, кроме одной, для кого-то, возможно, досадной "мелочи"?

Предлагаем Вам вспомнить несколько пар мировых звезд, где мужчины ниже своих дам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram и Twitter-публикации, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм

Невеста знаменитого актера Джейсона Стэтхема и мать его сына Джека Оскара - звезда мировых подиумов. Они вместе уже немало лет, но не спешат узаконить свои отношения. При этом пара выглядит очень гармонично.

Актер Дэниэл Рэдклифф жил бурной жизнью - ему приписывают немало романов, так еще в январе 2012 года Рэдклифф заявил, что находится в отношениях с ассистенткой режиссёра Рози Кокер. Но уже в октябре того же года стало известно об их разрыве. С 2012 года встречается с американской актрисой Эрин Дарк, которую встретил на съёмках фильма «Убей своих любимых». В 2014 году ходили слухи об их помолвке, но отец Эрин опроверг их.

https://www.instagram.com/daniel9340/?utm_source=ig_embed

https://twitter.com/fwksthephoenix/status/502531200909864960

Длинноногая актриса-красотка Камерон Диас, которая недавно стала мамой счастлива, судя по публикуемым в сети фото, с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.

Легендарная актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан счастливы вместе – у них даже один аккаунт в популярной соцсети, вроде как, на двоих. Парочка охотно позирует перед фотографами, а Николь иногда, отмечают поклонники, даже заметно приседает и наклоняется рядом с супругом, чтобы тот казался повыше.

Экс-президент (23-й по счету) Франции Николя Саркози женился в свое время на звезде мировых подиумов Карле Бруни. Выдающийся рост манекенщицы и достаточно «скромный» как для мужского - никак не мешают паре быть вместе вот уже 12 год, Карла до сих пор публикует в своем аккаунте в популярной соцсети нежные и памятные фото с супругом.

Ранее мы писали о списке звезд с разбитым сердцем, которым за 40. В нем фигурируют такие известнейшие имена, как Моника Беллуччи, Ванесса Паради, Дженнифер Энистон.

Актриса и одна из самых красивых женщин мира Моника Беллуччи была замужем за также актером, и также, как она известным - Венсаном Касселем. У пары двое детей.

Моника и Венсан познакомились во время съемок фильма «Квартира» в 1996 году. Пара прожила счастливо много лет, но, когда Моника постарела или же отношения себя изжили, Венсан влюбился в молодую и эффектную темнокожую красавицу-модель Тину Кунаки. Пара сейчас вместе, у них есть совместный ребенок.

Ванесса Паради и Джонни Депп

Пара подружилась во время съемок фильма «Девятые врата», спустя же три месяца Ванесса сообщила, что беременна. Сейчас уже взрослая дочь одной из самых видных и утонченных «парочек» своего времени блистает на мировых подиумах и в кино – Лили-Роуз Депп выросла копией отца утверждают одни, очень похожей на мать – настаивают другие.

У пары также есть сын. Они были вместе 14 лет, после чего Джонни закрутил роман с партнершей по съемочной площадке «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Но и с ней актер уже успел рассориться, спустя пару лет отношений.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Об истории «несчастной Джен», которую Бред Питт бросил ради соблазнительной и талантливой Анджелины Джоли – не слышал разве что ленивый. Но и вторые серьезные отношения Анистон успешными не назовешь. С Джастином Теру они встретились в зрелом возрасте, поженились, но счастье длилось всего пару лет, после чего пара развелась, детей у них нет.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды

Также Politeka информировала, что горячая артистка спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото "бомба"