41-летняя украинская певица Оля Полякова любит эпатировать публику пикантными нарядами, а, порой, даже и вовсе без одежды

Politeka.net решила собрать топ самых запоминающихся образов красотки, в которых она появлялась в последнее время. Певица, рост которой 180 см, является обладательницей действительно длиннющих стройных ножек, роскошного бюста и "осиной" талии - всем на зависть. Полякова никогда не стеснялась показывать идеальные формы - зачем прятать то, что так и просится наружу?

Артистка часто мелькает в весьма соблазнительных нарядах: от латекса и кожи до "перьев" и сеточки. Она любительница высоких каблуков, вызывающих мини и всевозможных корон.

А от жарких снимков, на которых Оля в купальниках, и вовсе голова идет кругом. Артистке действительно есть, что показать.

Но больше всего певица взбудоражила фанатов, когда выставила в своем Инстаграм фото, на которых предстала полностью обнаженной. Девушка повернулась спиной к объективу, без тени смущения похваставшись упругими округлостями.

"Ножки классные и красивые фигурка бомбезная🔥"; "кому Бог что дал, то и рекламирует"; "Олька, хватит над мужиками издеваться)"; "У вас стоит учиться жить всем!😍"; "Красивое тело, длинные ноги👍👍👍Огонь, а не женщина 🙂"; "Якщо є що показати,чому б не показати) фігура сногшибатєльна! 🔥🔥🔥Пишуть гадості ті, в кого нема шо показать ось і лопають із заздрості", - комментарии в Инстаграме полны комплиментов.

Отметим, Полякова, кроме карьеры певицы и актрисы, занимается воспитанием двух дочерей: 14-летней Маши и 8-летней Алисы. У нее растет достойная замена. Старшая девочка настолько похожа на мать, что их в сети уже окрестили "сестрами".

Напомним, Полякова в одном халате показала свою гордость крупным планом: "аж глаза разбегаются".

Как сообщала Politeka, суперблондинка Полякова ошарашила изменениями во внешности.