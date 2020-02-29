Артистка всегда может порадовать поклонников

Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда Квартала 95, опубликовала черно-белое фото в своем Инстаграм

Звезда предстала в стильном образе, хвастаясь своей идеальной внешностью, пишет Politeka.net. Артистка в жакете с модным принтом и в кружевном, полупрозрачном гольфе.

Завершили образ красотки различные украшения. Певица просто невероятная.

Марта позировала, прикоснувшись к лицу рукой. На ее лице - неяркий макияж. Девушка приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

"Такой обычный день 🤦🏻‍♀️", - написала артистка в посте.

За 15 часов пост собрал более 300 лайков и немного комментариев.

"Очень красивая😍🔥💣❤", - написала одна из пользовательниц сети.

Отметим, сейчас на страницу звезды подписаны 44,8 тысяч пользователей сети.

Стоит написать, что будущая звезда "Квартала 95" родилась 29 мая 1986 года в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).

Девушка получила магистра эстрадного вокала в Киевском Университете Культуры и Искусств.

Красотка учавствовала в шоу «Голос країни», пела в «Танцях з зірками», «Х-факторе», исполнила саундтреки к фильму Алексея Залевского «Z Joke”.

Напомним, Марта Адамчук будто позировала обнаженной, прикрывшись большим букетом розовых тюльпанов.

Звезда улыбнулась и посмотрела в окно. Девушка выглядит свежо и непринужденно.

"Весна этой зимой прекрасна☺️🌷", - подписала откровенный снимок брюнетка из "Квартала 95".

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в черных штанах и больше без ничего.

Верхняя часть тела оказалась голой, но Адамчук позвернулась спиной, чтобы не засветить ничего лишнего. Волосы были собраны у актрисы в хвост, а само фото было сделанным черно-белым.

Фанаты за некоторое время успели поставить почти 400 лайков.

Напомним также, что Марта Адамчук позировала на фоне двери в красивом облегающем белом платье, которое подчеркивает ее роскошные формы. Саму фотографию девушка никак не подписала. Тем не менее, она спровоцировала ажиотаж среди ее поклонников.

«Какие красивые формы», «Красотка!», «вот это тело!», «божественный вид», «какая красивая», «красоточка!», - написали они.

Напомним, шикарная брюнетка из "Квартала 95" сверкнула богатством в одном пиджаке

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