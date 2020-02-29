Тина появилась во время концерта сразу в нескольких нарядах

Знаменитая певица Тина Кароль поделилась поборкой фото, сделанных на последнем концерте

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в необычном наряде, сообщает Politeka.

Певица решила представить интимной кадр, позируя в белом шелковом платье на сцене, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.

На следующих фото артистка позировала в одном лишь ярко-зеленом комбинезоне с множеством пуговок и карманов. Однако наиболее ярким кадром стал тот, на котором Тина приспустив полупрозрачный халат наклонилась в латексном боди. Наряд выгодно подчеркнул декольте звезды.

Тем не менее, поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

Ранее артистка решила показать небольшой ролик, на котором позировала, примерив защитную черную маску со специальными вставками из пластика для дыхания.

При этом артистка рассказала, что собирается в гости к сыну в Британию, однако, поскольку сейчас главной опасностью при перелетах является возможность заразиться коронавирусом, звезда не рискнула путешествовать без маски.

"Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе 🙏 Вилiтаю до синочка, тож треба вберегти його близьких та себе.", - написала Тина под новым видео.

Пользователи сети не остались в стороне:

«Я в Корее живу и то иногда без маски хожу, главное не паниковать! Скоро все наладится ;) обещаю 😈», «Единственный человек которому идёт маска. Меня это пугает😂», «Бл*ть зачем, эта паника🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️», «Мы все умрем?», «вот это было щас не ожидано🤪», «Как можно быть такой красивой, всегда?!?!?♥️».

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