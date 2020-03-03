Популярная украинская певица Ирина Билык побывала в Луганской области

Звезда опубликовала фото в Инстаграм с соответствующей геометкой "Северодонецк", сообщает Politeka.net.

На снимке певица позирует на сцене, а позади нее видны пустые кресла для зрителей.

Ирина поразила красотой: ее голубые глаза подчеркнуты синими тенями, а пухлые губы - неярким блеском.

Артистка распустила волосы, которые упали ей на плечи. Звезда надела все красное.

Билык смотрит в камеру, улыбается и держит большой букет цветов.

"Я всегда знала, что вы меня любите, море позитива, Северодонецк, спасибо вам за прекрасное начало моего юбилейного тура! Краматорск встречай!", - написала артистка.

За четыре часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Ирина, Вы даже не «мерседес» , Вы «майбах» нашей эстрады ! Спасибо за концерт в Северодонецке! Свет, звук, танцоры, костюмы - высший класс, свидетельство большого уважения к зрителю ! 😘🌹👏", "Я была первый раз на Вашем концерте, в прошлом году летом попала на общий концерт в Харькове и меня заворожила Ваша энергетика, решила что пойду обязательно если будет возможность)...", "Огромное спасибо за восхитительный вечер, за прекрасный концерт в Северодонецке!Вы лучшая!👏💐", "Ира! Спасибо за этот прекрасный концерт!!! Все супер👏 Море позитива, натанцевались с девчонками... Класс!!!😍👍👏🌹🌹🌹 Вы-шикарная!!!🌟🌟🌟", "Благодарим за прекрасный концерт-настоящий подарок 💝 для всех нас !!!♥️⭐️🔥", "Ждём встречи😘", "Спасибо Вам огромное!!! ВЫ Подарили море позитива!!!👌👌👌⚘", "По весеннему яркая, наша Прима😘❤️❤️", "За все то время что жил в Украине, так и не сходил на ваш концерт, хотя всегда мечтал об этом, все песни наизусть знаю, спасибо Ирина что вы есть😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Билык позировала со своим мужем, Асланом Ахмадовым.

«Мой муж - режиссер моего нового Шоу!! А я - его любимая Артистка!! А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?», - подписала Билык снимок.

Фотография звезды быстро набрала более 11 тысяч лайков.

Напомним, что Ирина Билык прервала молчание и раскрыла свой страшный диагноз: "Как у Фриске...".

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