46-річна російська співачка Наташа Корольова запалила на танцполі з дружиною Володимира Винокура Тамарою

Відео з корпоративу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Точніше, зробила перепост зі сторінки відомого композитора Ігоря Крутого.

На змонтованому ролику поперемінно показують Миколу Баскова і Філіпа Кіркорова, які співають пісню і смішно танцюють. Судячи з усього, вони виступають на чиємусь святі. Друга частина ролика присвячена Наташі і 67-річній актрисі Тамарі Винокур, які влаштували гарячі танці на танцполі.

«У перший день весни всім хочеться співати і танцювати. Оголошую конкурс "Березневі танці". Беруть участь дві танцювальні пари - Філіп Кіркоров/Микола Басков під номером 1, і Наташа Корольова/Тамара Винокур під номером 2», - написав Крутий.

Він запропонував своїм прихильникам оцінити танці по всім критеріям і написати, хто їм сподобався більше. Менш ніж за день відео на сторінці Крутого подивилися 190 тисяч разів, а відео Корольової - більше 70 тисяч разів.

Знаменитості і шанувальники не скупилися на похвалу.

«Люблю людей, які не дивлячись ні на що вміють створити свято для себе і для всіх», «Ну звичайно ж Наташа і Тамара», «Де Наташа - там завжди вища оцінка! Не зрівняється ніхто! Суперська! Обожнюю!», «Наташа, на тебе дивитися можна нескінченно», «А пара Басков і Кіркоров не тільки мабуть в рекламах зіспівалися))))», «Всі молодці. Кожен гарний по-своєму. Нічия. Перемогла дружба», - пишуть користувачі мережі.

Сам Кіркоров теж не змовчав, написавши: «Господи». Російська телеведуча Евеліна Бльоданс написала: «Наташа краща», а зірка «Дом-2» Вікторія Боня поставила смайли у вигляді вогників. Де був чоловік Корольової Тарзан під час танців невідомо.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова поділилася отфотошопленним кадром. Корольова "причепила" голову Тарзана до іншої картинки з товстим чоловіком, який розлігся в трусах і шкарпетках на дивані. Вийшло, ніби це Тарзан обріс десятками зайвих кілограмів.

Нагадаємо, що Наташа Корольова вразила одкровенням про сина, зіркові батьки не перешкода: «Я знаю, що він…».

Як повідомляла Politeka, мама Тарзана прийшла в жах від гламурної Наташі Корольової: "Хапалася за серце".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова без сорому показала, чим підкорила Тарзана: «18-річні позаздрять», жаркі кадри.