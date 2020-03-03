35-летняя украинская певица Тина Кароль похвасталась завидными формами

Как передает Politeka.net, звезда записала интригующее видео, но не стала его выкладывать у себя в Инстаграм, зато, оно всплыло на фан-страничке, посвященной ей и певцу Дану Балану (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, Кароль предстала в весьма соблазнительном образе: на девушке желтое платье, откровенное декольте которого вызывает бурю эмоций.

Певица без тени смущения засняла крупным планом аппетитные прелести, акцентируя внимание именно на них. Яркий макияж с традиционной помадой красного оттенка дополнили образ роковой красотки.

Отметим, в последнее время в сети обсуждают возможный роман между Кароль и ее коллегой по "Голосу країни" Баланом. Звезды постоянно подливают масло в огонь своими выходками.

Недавно появилось видео со съемок "Голоса", на котором Кароль лежит сверху Балана. Откровенное поведение артистов вызывает много вопросов, ведь многие до сих пор не верят, что между ними действительно вспыхнула страсть, предполагая, что слухи об их романтической связи всего лишь хитрый ход продюсеров шоу для увеличения рейтинга.

Так, на видео Кароль предложила своим коллегам - тренерам проекта - провести разминку и покачать пресс, после выступления одного из участников.

"Ты что, тут ляжешь?", - уточнила Настя Каменских.

Кароль ответила позитивно и улеглась прямо на пол:

"Я умею качать пресс. Пойдем лежать", - сказала она.

После того, как все тренеры, кроме Балана легли на пол, Кароль позвала мужчину к себе и обняла его. Именно последнее и покорило публику.

Вместе с тем, также появилась информация, что Балан на самом деле встречается с 20-летней студенткой из Харькова Анастасией. В сети обсуждают кадры, на которых девушка, предположительно, находится в квартире звезды. Кроме того, стало известно, что они успели недавно съездить вместе в Буковель.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным образом

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