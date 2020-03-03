Поклонники решили неожиданно нагрянуть в гости к российской певице Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину, чтобы поздравить с началом весны

Как передает Politeka.net, оказалось, что артисты совсем не ждали гостей, поэтому их визит 1 марта несколько обескуражил. Кадры "атаки" появились в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Как известно, примадонна ежегодно отмечает первое воскресенье весны. Этот праздник она придумала для себя. Как правило, певица собирала друзей, покупала желтые цветы и подводила итоги года. В конце традиционного застолья все обязательно трижды кричали: "Весну разрешаем!". Но этот год стал, по-видимому, исключением.

Ситуацию активно комментируют в сети: "Люди такие странные... " Она должна нас поддержать!" Почему!!!??? Может у нее настроение плохое, может приболела... И вообще, непрошенный гость хуже татарина!"; "Ну,как можно приходить без приглашения?!😡"; "Как они попали туда? 🤔"; "Так неприятно на все это смотреть,как так можно себя унижать"; "Да ладно вам, поклонники хотели поднять настроение в этот первый день весны.. Ничего плохого не вижу.. Ведь Алла весну разрешает..."

Организаторы поездки к дому Аллы Борисовны отметили, что в итоге получили от нее автограф, хоть она сама и не вышла, а вечером в тот же день встретили ее около Кремля. "Она остановилась и разговаривала с нами", - прокомментировала одна из ярых поклонниц Пугачевой.

К слову, к людям вышел Галкин, который, как мы ранее сообщали, заснял все действо, передал автографы и пофотографировался с людьми.

Фанаты выстроились в ряд, сложив приготовлаенные плакаты так, что получилась надпись: "С весной!" и спели для примадонны.

"А классно поют😅😍🌹"; "Максим, ваши посты всегда приятно смотреть. Всегда что то доброе и приятное). С Масленицей, с весной!"; "А Алла не фотографировалась? Почему за двоих?"; "По весеннему душевно, тепло и мелодично!🌹", - писали в комментариях под постом Галкина.

Напомним, что Максим Галкин напугал развлечениями своих детей на ночь глядя: "С этого и начинаются...".

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