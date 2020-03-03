Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова удивила исхудавшей фигурой во время тренировки

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает и она продолжает привлекать внимание к себе любыми методами, пишет Politeka.net.

В своем профиле в Инстаграм знаменитость решила выставить небольшой ролик, на котором видно, как она наслаждается усталостью после занятий. Примечательным фактом является то, что Анастасия не стала демонстрировать излюбленный шпагат - лишь показала опухшие ноги и забинтованные мозоли, после того как сняла пуанты.

Стоит также отметить, сама Анастасия позировала с красном спортивном костюме и без макияжа. Из-за неудачной позы звезды в глаза бросается то,что она довольно заметно похудела и ноги артистки стали заметно меньше.

«Мои трудовые будни... Такая радость заниматься любимым делом.😊🙏 #анастасияволочкова», – написала Анастасия под новым постом.

Желая избежать критики в свой адрес, звезда предусмотрительно скрыла комментарии, которые, к слову, иногда открывает, чтобы недоброжелатели снова подняли популярность скандальной зманенитости.

Также в дополнение, на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя иногда и игнорирует собственный запрет и возобновляет доступ.

Знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается зимним отдыхом и развлекается в лесной местности. По завершению отдыха артистка показала также, как развлекалась во время перелета.

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