29-летняя украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, похвасталась точеной фигуркой

Как передает Рoliteka.net, артистка выложила новое видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Регина, которая делит свое время на работу и уход за сыном-грудничком, предстала при полном марафете. Артистка уединилась, чтобы запечатлеть самые вкусные ракурсы.

На ней вечернее платье черного цвета с блестками и оригинальным кроем в зоне декольте. От жаркого вида Регина растаяли бы ледники. Девушка соблазнительно покрутилась под музыку, поиграв копной шикарных волос, а также отправила фанатам воздушный поцелуй. С ее лица при этом не сходила счастливая улыбка.

За четыре часа ролик успели лайкнуть более 300 000 человек. Звезду засыпали комплиментами.

"Львиная грива 💋💋💋"

"Ну какая же ты краааасоооткааа🤩"

"Как всегда сногсшибательная!!!😍"

"Боже какая красивая 😍"

"Разве можно быть такой красивой 😁"

"Красотка 😍 Прическа огонь 🔥"

Ранее мы сообщали, Тодоренко после отдыха на Мальдивах принялась наверстывать упущенное на работе. Так, она похвасталась в Инстаграм кадрами со съемок очередного эфира «Пятница с Региной». Звезда предстала в брючном костюме, который смотрелся на ней слегка мешковато, за что тут же "получила" от внимательных фолловеров.

"Регина, ну зачем вам этот оверсайз??? У Вас красивая фигура. Вы же не Карлсон! Модно, не значит красиво!!!🤦‍♀️", - писали в комментариях.

Также мы сообщали, певица удивила поклонников забавным фото, на котором она раскорячилась в кресле. Девушку подловили и засняли во время работы над все той же программой "Пятница с Региной". А свою серьезность звезда шутливо описала в подписи, назвав себя "продюсершей".

Тодоренко похвасталась, что обожает свою работу, ведь встречается с интересными и даже культовыми персонами.

"Деловая колбаса)))"; "Вау, вау, вау"; "нереальная красотка", - отреагировали фанаты.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак