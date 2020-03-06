Тина Кароль поделилась эффектными кадрами своего чувственного выступления на сцене

Популярная украинская певица постоянно радует своих поклонников не только новой музыкой, но и яркими кадрами с новых фотосессий или собственных концертов. Этот раз не стал исключением. Как сообщает Politeka, певица поделилась новым эмоциональным видео в разделе Сториз своего Инстаграм.

Так, Кароль опубликовала фрагмент своего выступления с хитом «Ніжно». Для этого выступления певица выбрала довольно откровенный наряд: на ней было лишь черное боди. В своем номере Кароль использовала стул, вокруг которого певица плавно двигается на видео.

Стоит отметить, что выступление звездной красотки получилось очень эмоциональным, что легко заметить на кадрах, где ее лицо видно крупным планом.

К сожалению, поклонники Кароль не смогут прокомментировать этот ролик, ведь в разделе Сториз нет такой возможности.

Ранее сообщалось, что Кароль показала, как приняла участие в шоу "Интуиция".

Недавно стало известно о том, что популярная звезда примет участие в съемках очередного эфира шоу "Супер Интуиция".

По информации артистки в Инстаграм, певица стала приглашенной гостьей шоу, которое ведет телеведущий Сергей Притула. Вместе с Тиной на передачу также пришел и известный комик, звезда "95 квартала" Евгений Кошевой.

Певица, как видно из ролика, представленного на фан-аккаунте «ФанТина», пришла на съемки в белоснежном наряде, состоящем из белой юбки-карандаша с высокой талией и блузы из шелковой ткани едва заметного бирюзового цвета. Нежный наряд певицы дополнил привычный макияж с акцентом на алые губы и прическа - аккуратно уложенные в мягкие волны локоны.

Также мы писали, что артистка решила показать себя в одном лишь черном боди с высокой посадкой и тонкими черными колготками, чем немало удивила сеть.

На новом фото звезда позировала сидя на полу, а за спиной ее виднелся специальный фон для фотосессии. Артистка примерила на себя один лишь короткий боди, однако не он вызвал вопросы среди поклонников. Внимание фанатов привлекли колготки с маленькой полоской спереди. По мнению пользователей сети Инстаграм, она должна быть сзади, а не спереди.

Напомним, Кароль в белоснежном наряде похвасталась главным достоинством.

Как сообщала Politeka, Кароль в одном боди засветила лишнее во время фотосессии.

Также Politeka писала, что Кароль превратилась в белую королеву ради весенней фотосессии.