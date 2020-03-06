Тина Кароль поделилась эффектными кадрами своего чувственного выступления на сцене
Популярная украинская певица постоянно радует своих поклонников не только новой музыкой, но и яркими кадрами с новых фотосессий или собственных концертов. Этот раз не стал исключением. Как сообщает Politeka, певица поделилась новым эмоциональным видео в разделе Сториз своего Инстаграм.
Так, Кароль опубликовала фрагмент своего выступления с хитом «Ніжно». Для этого выступления певица выбрала довольно откровенный наряд: на ней было лишь черное боди. В своем номере Кароль использовала стул, вокруг которого певица плавно двигается на видео.
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Стоит отметить, что выступление звездной красотки получилось очень эмоциональным, что легко заметить на кадрах, где ее лицо видно крупным планом.
К сожалению, поклонники Кароль не смогут прокомментировать этот ролик, ведь в разделе Сториз нет такой возможности.
Ранее сообщалось, что Кароль показала, как приняла участие в шоу "Интуиция".
Недавно стало известно о том, что популярная звезда примет участие в съемках очередного эфира шоу "Супер Интуиция".
По информации артистки в Инстаграм, певица стала приглашенной гостьей шоу, которое ведет телеведущий Сергей Притула. Вместе с Тиной на передачу также пришел и известный комик, звезда "95 квартала" Евгений Кошевой.
Певица, как видно из ролика, представленного на фан-аккаунте «ФанТина», пришла на съемки в белоснежном наряде, состоящем из белой юбки-карандаша с высокой талией и блузы из шелковой ткани едва заметного бирюзового цвета. Нежный наряд певицы дополнил привычный макияж с акцентом на алые губы и прическа - аккуратно уложенные в мягкие волны локоны.
Также мы писали, что артистка решила показать себя в одном лишь черном боди с высокой посадкой и тонкими черными колготками, чем немало удивила сеть.
На новом фото звезда позировала сидя на полу, а за спиной ее виднелся специальный фон для фотосессии. Артистка примерила на себя один лишь короткий боди, однако не он вызвал вопросы среди поклонников. Внимание фанатов привлекли колготки с маленькой полоской спереди. По мнению пользователей сети Инстаграм, она должна быть сзади, а не спереди.
Напомним, Кароль в белоснежном наряде похвасталась главным достоинством.
Как сообщала Politeka, Кароль в одном боди засветила лишнее во время фотосессии.
Также Politeka писала, что Кароль превратилась в белую королеву ради весенней фотосессии.