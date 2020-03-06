Российский шоумен, муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин показал, как его шестилетние дети развлекаются дома

Видео он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На ролике звездный папа пытается объяснить детям, что такое флора и фауна. Галкин говорит, что фауна – это мир растений. А мир животных – это флора. Но 6-летний Гарри не дал своему отцу договорить и выкрикнул, что мир животных – это «животинка».

После интересной беседы малыши встали у окна и стали придумывать песню про «животинку». Максим снял детей издалека. Вероятнее всего, они не видели, что их снимают.

Видео за 5 часов посмотрели более полумиллиона раз. Поклонники в восторге от детей Галкина и Пугачевой.

«КАКИЕ ОНИ КЛАССНЫЕ», «Животинка)))», «Пытливые детки! Дай Бог всемерного добра семье! Переживается как за самых родных», «Гарри для Лизы авторитет)», «Классный у вас шалашик и шторы. Детки вообще мои любимки», «Дружные ребятки. Не избалованы, любознательны, умнички», «Чудесные детки ‼Лиза талантлива», «Взрослые стали детки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лиза и Гарри Галкины решили трогательно поздравить маму с первым днем весны и первым воскресеньем весны – праздником, который для себя придумала примадонна. Милое фото сделано в домашней обстановке. На нем видно, как 6-летние двойняшки подарили цветы и открытку своей звездной маме. Сама Алла на фото стоит в домашнем костюме, но с укладкой.

Отметим, что дети Пугачевой с самого рождения находятся на виду. Галкин очень любит делиться их достижениями, постоянно снимает смешные ролики с их участием. Тем более, что есть чем делиться – дети звездной пары очень талантливы. Они любят петь, танцевать, показывать импровизированные представления.

Напомним, что Максим Галкин напугал развлечениями своих детей на ночь глядя: "С этого и начинаются...".

Как сообщала Politeka, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео: "Не говори Гарику!".

Также Politeka писала, что "соперница" Пугачевой ошарашила признанием, в шоу-бизнесе переполох: "Беременна от Галкина...".