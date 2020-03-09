Известный украинский телеведущий и хореограф Влад Яма поздравил женщин с праздником необычным образом

На своей странице в Инстаграм Яма опубликовал откровенный снимок, передает Politeka. На снимке звезда стоит на пляже. На первый взгляд кажется, что он голый, ведь зону трусов ему прикрывает ракушка, которую в руках держит его жена.

«Девочки, девушки, женщины, бабушки наши, не могу скрывать свою любовь, желаю вам побольше настоящих мужчин вокруг, радости в душах, улыбок каждый день, счастья женского и пускай всё в жизни будет искренне и по-настоящему!», - написал Яма в честь 8 марта.

Поклонники оценили необычное поздравление хореографа. Его поздравительный пост собрал почти 10 тысяч комментариев. Особенно в восторге были девушки.

«Ну, как в Древней Греции», «Какая красивая ракушка», «На этом фото есть лишние детали», «Аполлон», «О боже ну зачем??? Да простит меня жена...пойду уеденюсь..для молитвы...на святой образ», «Шикарный мужчина, шикарный торс, шикарные ноги, шикарное все, все, все. Спасибо за поздравление!», «Прошу прощения, а есть фото без ракушки?», - пишут пользователи сети.

Кстати, жена Ямы не сдержалась и поставила лайк под фото своего мужа. А у нее на странице есть похожая фотография. Правда, Лилия Яма предпочла остаться одетой на фотографии. Лилия рассказала, что они с Владом были в круизном путешествия, в процессе которого посетили несколько райских островов с прекрасной природой.

Ранее мы писали, что Влад Яма у себя в сториз показал, как бреет голову. Делал он это в ванной, без одежды. Он отметил, что самое хорошее в жизни происходит ради женщин или для женщин. Он также пожелал прекрасному полу, чтобы рядом с ними были настоящие мужчины.

Напомним, что ЧП случилось с Владом Ямой на вокзале, подробности пугают: «Давка, толкотня, успели не все».

А еще Politeka писала, что загорелая жена Ямы сверкнула румяными прелестями перед мужем: "Мурашки побежали волной".

Также Politeka сообщала, что Влад Яма похвастался стильным образом в компании коллеги: "Умеет удивить".