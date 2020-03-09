Популярный актер, который исполнил в «Игре престолов» роль Трехглазого Ворона, умер 8 марта

Об этом сообщила его жена Кэтрин, передает ParisMatch. Как стало известно, франко-шведский актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет. Он родился в далеком 1929 году в Швеции, но в 2002 году принял французское гражданство.

«С разбитым сердцем и с бесконечной грустью мы испытываем крайнюю боль, объявляя об уходе Макса фон Сюдова», - заявила Кэтрин фон Сюдова.

Макс фон Сюдов немного не дожил до своего 91-летия. Его день рождение в апреле. Несмотря на то, что украинский зритель знает его лишь по нескольким ролям, он очень много снимался на протяжение всей своей жизни. Отмечается, что у Макса фон Сюдова никогда не было отбоя от приглашений в кино. Особенно, когда он был молодым. Его дважды номинировали на «Оскар». Популярным его сделало сотрудничество с именитыми режиссерами Ингмаром Бергманом (снялся в 11 его фильмах) и Яном Труэлем.

Актер много снимался в США и Европе. В его копилке есть как развлекательные, так и авторские картины. Интересно, что Сюдов начал сниматься еще в 1948 году. С возрастом он не снижал темпы работы и до последнего трудился в киноиндустрии.

Таланту Сюдова удивлялись многие режиссеры, ведь он был настоящим полиглотом. Он знал много европейских языков, поэтому мог сниматься в фильмах не только на английском, но и на итальянском, французском, шведском. За свою карьеру он снялся в более чем 120 фильмах и сериалах.

Из самых популярных современных фильмов, в которых можно увидеть Сюдова, стоит выделить «Робин Гуда», «Курск», «Звездные войны», «Тюдоры».

Напомним, что легендарный голливудский актер скончался во сне, оставив брата-близнеца одного: его любили миллионы.

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