Російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, який виступає під псевдонімом Тарзан, помпезно відзначив 8 березня своє 50-річчя

Як передає Politeka.net, артист поділився відео в мікроблозі в Instagram зі свого ювілейного шоу. Так, чоловік співачки Наташі Корольової, Тарзан, влаштував небувале видовище, без тіні збентеження посвітивши м'язами в костюмі ангела і індіанця. Крім того, він показав, як його вітала команда - тортом з непристойним підтекстом. На солодкому шедеврі напівгола фігурка самого Тарзана, а також кількох роздягнених дівчат. Все це дійство супроводжували міні-феєрверки і гучні привітання з днем народження (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Шанувальники засипали артиста компліментами і усілякими побажаннями. Більшість залишилися в захваті від шоу Тарзана. Однак, знайшлися й ті, які припускають, що Сергію пора б вже "на пенсію".

"Други! Спасибі всім за привітання! Люблю ВАС! Щиро ВАШ!❤❤❤

А торт який бомбічний! #тарзан #тарзаншоу #дата_народження", - підписав кадри артист.

"Сергію, а хто тебе солодкого зжер?!!! Особливо попу з хвостиком!!! Торт шедевральний!"

"50 років ) а в душі 20😂👍 з днем народження"

"найсолодше дісталося Корольовій?"

"Дуже круто! І зовсім не вульгарно. Я б із задоволенням подивилася дану подвю на власні очі 👍💐"

"Дивилася і ржала))). Було чомусь смішно🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉. Треба спільне шоу з Волочковою. Буде бомба🤩🤩🤩🤩🤩"

"З Бубнами чудово вийшло!!! Дуже мені сподобалося!))) прям музика для вух))))))))👍🏻🤣"

"Фуууу, дешево, вульгарно...краще б у фільмі якомусь серйозному знявся. Під 50 років, а все своїм піс*ном махає...огидно."

"Автор і режисер, мабуть, сам Тарзан. З 90-х взагалі не виїхали, несмачно і вульгарно"

Раніше ми повідомляли, Тарзан поділився у своєму Instagram кадрами зі зйомок шоу "Студія Союз", в якому взяв участь разом з дружиною. Танцюрист постав в темних штанях і білій футболці, а Корольова в штанях зі смайликами і жовтому реглані з мультяшним принтом. Цікава зачіска з двома гульками доповнила "дитячий" образ Наташі. Правда, поводилися вони з чоловіком зовсім не по-дитячому. На одному з кадрів їх сфотографували під час поцілунку в губи. На інших знімках видно, що парочці було дуже весело: співачка здебільшого просто посміхалася, а ось Тарзан пустував, активно жестикулюючи руками і підскакуючи на місці.

Нагадаємо, що Тарзан розстебнув кофту і одним фото змусив жінок заздрити Королевою: "Молодець, Наташка!".

А ще Politeka писала, що роздягнений Тарзан змусив Королеву ревнувати, шоу тільки для дорослих: "Який же він крутий!".

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