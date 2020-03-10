Известная певица Светлана Лобода показала, как проходили съемки ее скандального клипа "Новый Рим"

Несколько дней назад звезда выпустила новую музыкальную работу. Клип Алана Бадоева буквально взорвал социальные сети - поклонники на перебой принялись спорить из-за новой работы певицы, сообщает Politeka.

Напомним, что в клипе "Новый Рим" артистка появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью".

А в разделе Инстаграм сегодня певица решила показать, как же проходили данные съемки на самом деле. Как оказалось, Светлане пришлось очень даже не сладко, ведь Алан потребовал очень многого:

«Только что на официальном канале ютьюба появилась полна версия MakingOf клипа #НовыйРим 🔥 как Алан подвесил Светика на трос-резинку и требовал 3 часа без остановки прыгать вверх вниз , при этом делать акробатические «разножки» .... и не только ....🤪», – написала Лобода в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники оставили множество комментариев с мнением об увиденном.

До этого Светлана Лобода показала на теплых кадрах, как отдыхает в праздник 8-го марта. Только вчера звезда сообщила, что покидает Украину, буквально спустя два дня после того, как провела там концерт.

А уже сегодня артистка трогательно поздравила поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм, после того, как похвасталась новым стильным образом. На новых кадрах певица позировала в естественном виде - с распущенными волосами, без макияжа и в весьма удобной дожде. Так, певица показала фигуру в обтягивающих кожаных штанах черного цвета и коротеньком сером гольфе, засветив свой живот.

«С праздником, мои девочки❤️ Живите на полную! отдавайте себе лишь тем, кто вас достоин. излучайте свет и любовь. И всегда помните , что все люди как люди ....а именно каждая из Вас.... #SUPERЗвезда 🔥🤩 п.с. хорошего дня, малышки 😍», – трогательно обратилась к фанатам Светлана, получив множество комментариев в ответ.

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