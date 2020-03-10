Відома співачка Світлана Лобода показала, як проходили зйомки її скандального кліпу "Новий Рим"

Кілька днів тому зірка випустила нову музичну роботу. Кліп Алана Бадоєва буквально підірвав соціальні мережі - шанувальники навперебій почали сперечатися через нову роботу співачки, повідомляє Politeka.

Нагадаємо, що в кліпі "Новий Рим" артистка з'являється в образі інопланетного чудовиська, яке перевтілюється в зірку диско. Вона всіляко згинається, беручи дивні пози, позує в літаючій тарілці, а в кінці її з'їдають зомбі, забруднившись зеленою "кров'ю".

А в розділі Instagram сьогодні співачка вирішила показати, як же проходили дані зйомки насправді. Як виявилося, Світлані довелося навіть дуже не солодко, адже Алан вимагає дуже багато чого:

«Тільки що на офіційному каналі ютьюба з'явилася повна версія MakingOf кліпу #НовыйРим 🔥 як Алан підвісив Светика на трос-гумку і вимагав 3 години без зупинки стрибати вгору-вниз , при цьому робити акробатичні «разножки» .... і не тільки ....🤪», – написала Лобода в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники залишили безліч коментарів з думкою про побачене.

До цього Світлана Лобода показала на теплих кадрах, як відпочиває у свято 8-го березня. Тільки вчора зірка повідомила, що покидає Україну, буквально через два дні після того, як провела там концерт.

А вже сьогодні артистка зворушливо привітала шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, після того, як похвалилася новим стильним чином. На нових кадрах співачка позувала у природному вигляді - з розпущеним волоссям, без макіяжу і в дуже зручній дощ. Так, співачка показала фігуру в обтягуючих шкіряних штанях чорного кольору і коротенькому сірому гольфі, засвітивши свій живіт.

«З святом, мої дівчатка❤️ Живіть на повну! віддавайте собі лише тим, хто вас гідний. випромінюйте світло і любов. І завжди пам'ятайте , що всі люди, як люди ....а саме кожна з Вас.... #Superзірка 🔥🤩 п. с. доброго дня, малятка 😍», – зворушливо звернулася до фанатів Світлана, отримавши безліч коментарів у відповідь.

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