Популярна співачка, фотомодель і фітнес-блогер Поліна Логунова показала, як готується до літа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тільки-но зайшовши додому, побачила яка година😭 і так кожен день мої золоті, 😅стільки всього, ми з чоловіком як очманілі бігаємо і , до речі, в тому голосуванні машин в сториз перемогла @bmwm. Швидко видихаю і продовжую підготовку до семінару вже В ЦЮ НЕДІЛЮ!»,- йдеться в повідомленні.

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Только зайдя домой увидела который час😭 и так каждый день мои золотые, 😅столько всего, мы с мужем как угорелые бегаем и , кстати, в том голосовании машин в сториз победила @bmwm 😛 ⠀ Быстро выдыхаю и продолжаю подготовку к семинару уже В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ!! ⠀ Продано БОЛЕЕ 150 БИЛЕТОВ! А это значит, что зал не резиновый и если вы заходите присоединиться в последний момент ... вообщем, лучше сейчас быстро пройти на Logunova.com.ua , если с оплатой будет что-то не понятно задавайте вопросы в Директ @runfromfat ⠀ Напоминаю у нас будет 5 компаний с подарками и это не просто пробнички, это реально ПОДАРКИ! ⠀ Люблю! Си ю😁 ⠀ КТО УЖЕ ПРИОБРЁЛ БИЛЕТИКИ НА 15 марта?

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Уточнимо, що на опублікованих кадрах Логунова позує в приспущеному вбранні й білосніжному топі, який підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«яка ж ти красива», «неймовірна», «бомба!», - пишуть вони.

Раніше  Поліна поділилася знімком, на якому вона постала напівголою. Так вона, зокрема, була в чорному білизна, водолазці і з голими ногами.

Взявши пікантну позу, модель виставила "п'яту точку", погляд знаменитості був упевненим. В очі кидаються підкачані ноги зірки ТБ і її об'ємна татуювання на стегні. 

Крім того, на тонкій талії зірки мережі красувалося щось по типу портупеї - шкіряного пояса. Аксесуар надав особливої пікантності образу:

«Рідні мої! Ви просили - я зробила!
Сьогодні запустився новий формат програми «Бісить Жир Food»…», - стала розповідати під відвертим фото артистка про свою роботу.

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