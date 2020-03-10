Популярна співачка, фотомодель і фітнес-блогер Поліна Логунова показала, як готується до літа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тільки-но зайшовши додому, побачила яка година😭 і так кожен день мої золоті, 😅стільки всього, ми з чоловіком як очманілі бігаємо і , до речі, в тому голосуванні машин в сториз перемогла @bmwm. Швидко видихаю і продовжую підготовку до семінару вже В ЦЮ НЕДІЛЮ!»,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Логунова позує в приспущеному вбранні й білосніжному топі, який підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«яка ж ти красива», «неймовірна», «бомба!», - пишуть вони.

Раніше Поліна поділилася знімком, на якому вона постала напівголою. Так вона, зокрема, була в чорному білизна, водолазці і з голими ногами.

Взявши пікантну позу, модель виставила "п'яту точку", погляд знаменитості був упевненим. В очі кидаються підкачані ноги зірки ТБ і її об'ємна татуювання на стегні.

Крім того, на тонкій талії зірки мережі красувалося щось по типу портупеї - шкіряного пояса. Аксесуар надав особливої пікантності образу:

«Рідні мої! Ви просили - я зробила!

Сьогодні запустився новий формат програми «Бісить Жир Food»…», - стала розповідати під відвертим фото артистка про свою роботу.

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»

Також Politeka писала, пишногруда дочка Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одна особа»

А ще Politeka повідомляла, син Наташі Корольової зганьбився в першому кліпі